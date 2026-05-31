Osmogodišnje dijete iz Njemačke zadobilo je teške povrede opasne po život nakon pada s mosta iznad rijeke Soče u blizini Kobarida u Sloveniji.

Nesreća se dogodila u subotu, 30. maja, dok je njemačka porodica pješačila stazom od slapa Kozjak prema jednom od kampova u tom području.

Prema informacijama Policijske uprave Nova Gorica, d‌ječak se nekoliko metara prije kraja mosta spotakao i pao, nakon čega se survao niz šest metara visoku strminu na kamenito područje ispod mosta.

Povrijeđenom d‌jetetu prvo su pomoć pružili pripadnici Gorske službe spasavanja Tolmin, a potom je helikopterom Policijske vazdušne jedinice prebačeno na liječenje u Univerzitetski klinički centar u Ljubljani, javlja RTVSLO.

Ljekari su potvrdili da je d‌ječak zadobio teške tjelesne povrede i da se nalazi u životnoj opasnosti.

Policija je obavila uviđaj i utvrdila da nema elemenata koji bi ukazivali na odgovornost drugih osoba. Most s kojeg je dijete palo dug je 51,2 metra, a zaštitna ograda visoka je jedan metar i sastoji se od tri čelične sajle.