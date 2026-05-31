Hrvatski autobuski prevoznici očajni: "Nikad nije bilo ovako loše"

Hrvatski autobuski prevoznici suočavaju se sa sve većim poteškoćama u poslovanju zbog rasta cijena goriva, nedostatka vozača i visokih troškova.

Iako gorivo čini više od 40 odsto njihovih ukupnih izdataka, Hrvatska i dalje nema model povrata dijela akciza za teretne prevoznike, što dodatno otežava njihovu situaciju, prenosi HRT.

Biti prevoznik u Hrvatskoj, tvrde oni, nikada nije bilo zahtjevnije.

„Vozim 30 godina i nikada nije bilo teže nego sada, s obzirom na starost voznog parka i sve cijene koje divljaju i koje su za nas neprihvatljive. Troškovi sve više rastu, radna snaga takođe, i sve to zajedno toliko pritiska nas prevoznike da je teško funkcionisati u tom sistemu“, rekao je Zdravko Bubnjić, predsjednik Udruženja prevoznika Zagreb.

Problem cijena goriva i akciza

Prevoznike opterećuju rast cijena goriva i visoke akcize. Za razliku od pojedinih evropskih zemalja, teretni prevoznici u Hrvatskoj ne ostvaruju povrat akciza.

„Španija ima povrat od 20 centi po litru za svoje domaće prevoznike, dok kod nas prevoznici u putničkom saobraćaju imaju povrat od 16 centi po litru goriva. U teretnom prevozu toga nema, trenutno je sve ukinuto. Mi samo tražimo izjednačavanje uslova, što bi mnogo značilo za privredu“, poručio je Ivan Miličić, predsjednik Ceha prevoznika Hrvatske obrtničke komore.

Nedostatak radne snage

Zahtjev za uvođenje subvencija upućen je Vladi. Među najvećim problemima nalaze se i nedostatak vozača, zastarjeli vozni park, gužve na graničnim prelazima i nedovoljna digitalizacija sistema.

„To je jedna od privrednih grana koja je najviše pogođena inflacijom, a ne dobija nikakve podsticaje ni podršku, iako znamo da moramo biti konkurentni. Naše kolege jednostavno ne mogu da prate troškove vezane za starost vozila i sve zakonske regulative“, istakao je Antun Trojnar, predsjednik HOK-a Zagreb.

Prevoznici navode da se plate vozača kreću od 1.500 evra naviše, ali uprkos tome ne uspijevaju da privuku nove radnike. Zbog toga će, kako kažu, biti primorani da zapošljavaju veći broj vozača iz trećih zemalja, iako se sa nekima od njih teško sporazumijevaju, a porijeklo njihovih vozačkih dozvola često ne mogu pouzdano da provjere, piše Indeks.