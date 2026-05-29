Ubica cijena otvorio i treću prodavnicu

ATV
29.05.2026 14:01

Пуна корпа у маркету, у позадини се виде полице намирницама.
Foto: Pixabay

"Ekšn", diskontni trgovac neprehrambenim proizvodima, nastavlja da privlači sve veći broj kupaca u Hrvatskoj. Kompanija je 28. maja otvorila svoju treću prodavnicu u Labinu.

Od ovog četvrtka stanovnici Labina i okoline mogu uživati u Ekšn formuli: 6.000 proizvoda u 14 kategorija (od igračaka i kreativnog pribora do proizvoda za domaćinstvo, od baštovanstva do uradi-sam proizvoda i hrane) po najnižim cijenama.

Lanac svake nedjelje uvodi 150 novih proizvoda, čime obezbjeđuje relevantan asortiman koji odgovara različitim potrebama i preferencijama, a čak više od dvije trećine proizvoda ima cenu nižu od 2 evra.

"Izuzetno smo srećni što nastavljamo da širimo 'Ekšn' u Hrvatskoj otvaranjem naše treće prodavnice, ovog puta u Labinu. Nakon srdačnog dočeka naših prvih dvije prodavnice, posebno nas raduje što 'Ekšn' formulu sada približavamo i kupcima u Istri. Otvaranje prodavnice u Labinu još je jedan važan korak u našem razvoju na hrvatskom tržištu i potvrda posvećenosti naših timova, kupaca, dobavljača i svih partnera koji su nas podržali na ovom putu. Naš uspjeh se zasniva upravo na snažnoj formuli, kao i na posvećenosti i angažovanju naših timova, na šta smo veoma ponosni", izjavila je Neda Vuk Salaba, generalna direktorka "Ekšna" u Hrvatskoj.

100% sertifikovani pamuk, drvo i kakao iz održivih izvora

"Ekšn" kontinuirano ulaže u kvalitet proizvoda i održivost, primjenjujući stroge standarde za dobavljače i nabavku kroz svoju Politiku etičke nabavke.

Svi privatni i “vajt label” proizvodi "Ekšna" koriste 100% sertifikovani pamuk, drvo i kakao iz održivih izvora. Takođe, palmino ulje u njihovim sopstvenim prehrambenim proizvodima i svijećama 100 % je sertifikovano kao održivo.

Kratkoročni ciljevi smanjenja emisija koje je "Ekšn" postavio potvrđeni su 2025. godine od strane inicijative Sajens Bejsd Targets (SBTi). "Ekšn" prodavnice ne koriste gas za grijanje, a sve prodavnice, kancelarije i distributivni centri opremljeni su 100 % LED rasvjetom. Nova prodavnica prostire se na 811 kvadratnih metara, prenosi "Poslovni dnevnik".

