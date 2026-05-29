Logo
Large banner

Niko ne brani okupaciju kao Bošnjaci u BiH

Autor:

ATV
29.05.2026 17:58

Komentari:

4
Нико не брани окупацију као Бошњаци у БиХ
Foto: Printscreen/BHRT

Nigdje se okupacija ne brani kao u BiH. Potpisnici Memoranduma o zaštiti i jačanju ustavnog poretka uputili su tekst memoranduma članicama Upravnog odbora PIK-a i na još 700 adresa gdje ističu važnost Kancelarije visokog predstavnika sa punim, kolonijalnim ovlašćenjima.

U Memorandumu koji je upućen u SAD, EU i Veliku Britaniju, poručuju da novi visoki predstavnik sa punim ovlašćenjima, uključujući i tzv. bonska ovlašćenja treba da bude što prije imenovan. Naglašeno je i njegovo sjedište u Sarajevu, jer se duže vrijeme priča o tome da bi kancelarija mogla da bude izmještena u Brisel.

Daju punu podršku imenovanju novog visokog predstavnika od strane Upravnog odbora PIK-a, a upravo je to i uvelo BiH u krizu koju imamo posljednjih godina.

Драган Човић

BiH

Čović: Visoki predstavnik će imati mandat od dvije godine i neće koristiti tzv. bonska ovlašćenja

Potpisnici, a riječ o bošnjačkim političarima, skreću pažnju na činjenicu da novi visoki predstavnik treba da zadrži svoja ovlašćenja do realizacije famoznog uslova iz Programa 5+2, jer po njima, sve drugo bi zbog aktuelne situacije moglo dovesti do ozbiljnih konfliktnih situacija.

Pomenuti memorandum potpisan je 21. maja 2026. godine od strane predsjednika pet poslaničkih klubova koji predstavljaju sedam parlamentarnih stranaka u PDPS BiH.

Imenovanje novog visokog predstavnika u BiH

Pozadina ovog angažmana je iznenadni prinudni odlazak Kristijana Šmita koji je naprasno podnio ostavku. Javno nikada to nije izrekao, ali se spekuliše da iza svega stoji SAD. Čak je pokušao da zabrani objavljivanje intervjua za njemački list zbog pitanja o ostavci. Nadalje, govor američke predstavnice u Savjetu bezbjednosti Tami Brus donio je razočarenje u Sarajevu zbog stava da će novi visoki predstavnik imati manja ovlašćenja i da će se o novom imenu pitati SAD.

Кристијан Шмит

BiH

Hvala i zbogom Šmitu: SAD diplomatski okrenula ploču

U istom govoru Brus je poručila da BiH treba da se konsultuje sa međunarodnom zajednicom, a ne da međunarodna zajednica naređuje šta da se radi u BiH. Ovo i sve dosadašnje poruke koje su sticale iz Vašingtona ne idu u prilog bošnjačkoj politici koja se posljednje tri decenije oslanja na međunarodni faktor uticaja.

Zbog toga se i šalje Memorandum u kojem se od međunarodne zajednice traži da umjesto zatvaranja OHR-a pojača njena ovlašćenja i prisustvo.

Антонио Занарди Ланди

BiH

Antonio Zanardi Landi zvanično kandidat za visokog predstavnika u BiH

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

OHR

Bošnjaci

memorandum

visoki predstavnik

Komentari (4)
Large banner

Pročitajte više

Додик коментарисао могући долазак Антонија Занардија Ландија за високог представника

Republika Srpska

Dodik komentarisao mogući dolazak Antonija Zanardija Landija za visokog predstavnika

3 h

5
Ана Тришић Бабић

Republika Srpska

Trišić Babić: Novi visoki predstavnik trebalo bi da ukine odluke svojih prethodnika

11 h

22
Милорад Додик, предсједник СНСД-а

Republika Srpska

Dodik: Iza zajedničkog teksta Bilta i Petriča o gašenju OHR-a krije se veoma opasna teza

1 d

2
Цвијановић: Вријеме за затварање ОХР-а

BiH

Cvijanović: Vrijeme za zatvaranje OHR-a

2 d

0

Više iz rubrike

Обрачун у ФБиХ због уложака и менструације

BiH

Obračun u FBiH zbog uložaka i menstruacije

3 h

0
Антонио Занарди Ланди званично кандидат за високог представника у БиХ

BiH

Antonio Zanardi Landi zvanično kandidat za visokog predstavnika u BiH

4 h

2
Човић: Високи представник ће имати мандат од двије године и неће користити тзв. бонска овлашћења

BiH

Čović: Visoki predstavnik će imati mandat od dvije godine i neće koristiti tzv. bonska ovlašćenja

5 h

2
Сташа Кошарац

BiH

Košarac: Marfi ne može da shvati da je bivši, pa se drsko miješa u unutrašnje odnose

5 h

0

  • Najnovije

20

48

Sahranjen Aleksandar Nešović Baja

20

48

Mađar: Mađarska će ispuniti uslove za pristup sredstvima EU

20

42

Zašto je Ti-reks imao sićušne ruke?

20

39

Cijene smještaja na Jadranu ponovo eksplodirale

20

35

Pretresen stan bivšeg načelnika beogradske policije Veselina Milića

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner