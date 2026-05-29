Niko ne brani okupaciju kao Bošnjaci u BiH

Nigdje se okupacija ne brani kao u BiH. Potpisnici Memoranduma o zaštiti i jačanju ustavnog poretka uputili su tekst memoranduma članicama Upravnog odbora PIK-a i na još 700 adresa gdje ističu važnost Kancelarije visokog predstavnika sa punim, kolonijalnim ovlašćenjima.

U Memorandumu koji je upućen u SAD, EU i Veliku Britaniju, poručuju da novi visoki predstavnik sa punim ovlašćenjima, uključujući i tzv. bonska ovlašćenja treba da bude što prije imenovan. Naglašeno je i njegovo sjedište u Sarajevu, jer se duže vrijeme priča o tome da bi kancelarija mogla da bude izmještena u Brisel.

Daju punu podršku imenovanju novog visokog predstavnika od strane Upravnog odbora PIK-a, a upravo je to i uvelo BiH u krizu koju imamo posljednjih godina.

BiH Čović: Visoki predstavnik će imati mandat od dvije godine i neće koristiti tzv. bonska ovlašćenja

Potpisnici, a riječ o bošnjačkim političarima, skreću pažnju na činjenicu da novi visoki predstavnik treba da zadrži svoja ovlašćenja do realizacije famoznog uslova iz Programa 5+2, jer po njima, sve drugo bi zbog aktuelne situacije moglo dovesti do ozbiljnih konfliktnih situacija.

Pomenuti memorandum potpisan je 21. maja 2026. godine od strane predsjednika pet poslaničkih klubova koji predstavljaju sedam parlamentarnih stranaka u PDPS BiH.

Imenovanje novog visokog predstavnika u BiH

Pozadina ovog angažmana je iznenadni prinudni odlazak Kristijana Šmita koji je naprasno podnio ostavku. Javno nikada to nije izrekao, ali se spekuliše da iza svega stoji SAD. Čak je pokušao da zabrani objavljivanje intervjua za njemački list zbog pitanja o ostavci. Nadalje, govor američke predstavnice u Savjetu bezbjednosti Tami Brus donio je razočarenje u Sarajevu zbog stava da će novi visoki predstavnik imati manja ovlašćenja i da će se o novom imenu pitati SAD.

BiH Hvala i zbogom Šmitu: SAD diplomatski okrenula ploču

U istom govoru Brus je poručila da BiH treba da se konsultuje sa međunarodnom zajednicom, a ne da međunarodna zajednica naređuje šta da se radi u BiH. Ovo i sve dosadašnje poruke koje su sticale iz Vašingtona ne idu u prilog bošnjačkoj politici koja se posljednje tri decenije oslanja na međunarodni faktor uticaja.

Zbog toga se i šalje Memorandum u kojem se od međunarodne zajednice traži da umjesto zatvaranja OHR-a pojača njena ovlašćenja i prisustvo.