Dodik: Iza zajedničkog teksta Bilta i Petriča o gašenju OHR-a krije se veoma opasna teza

Iza zajedničkog teksta Karla Bilta i Volfganga Petriča o gašenju OHR-a krije se veoma opasna teza kojom ova dvojica sugerišu Evropskoj uniji da kroz proces pristupanja treba da završe poslove na unitarizaciji BiH koje Kristijan Šmit nije stigao da obavi, rekao je predsjednik SNSD-a, Milorad Dodik, na Iksu.

"Kada Bilt i Petrič naglase da su potrebni efikasnija struktura odlučivanja, jasnije nadležnosti i ograničavanje mogućnosti blokada, misle na umanjivanje ustavne pozicije Republike Srpske, njenih nadležnosti i prava veta", napisao je Dodik.

Naravno da nećemo nasjesti na ovakve podvale ove dvojice propalih političara, rekao je Dodik i dodao da prijedlog da se pitanje imovine Republike Srpske pretvori u odgovarajuće poglavlje pristupnog ugovora automatski bi zatvorio sve pregovore BiH i EU.

"Nikada na to nećemo pristati, posebno što je Evropska unija direktno prekršila Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između EU i BiH, i to Član 1 i Član 2, koji govori o jačanju vladavine prava, demokratskih principa i ljudskih prava. Ne samo da je EU ćutke odobravala Šmitovu tiraniju i kršenje principa na koje se EU obavezala u SSP-u, nego je zvanični Brisel doslovno finansirao Šmita sa preko 50 odsto učešća u budžetu OHR-a da čini sve da uruši vladavinu prava i demokratske principe u BiH", napisao je Dodik.

To ih čini, kaže, Šmitovim saučesnicima koji su prekršili odredbe SSP-a i u narednom periodu pokušaćemo pokrenuti mehanizam spora predviđen sporazumom.

"Ukoliko na to ne pristanu politički predstavnici druga dva naroda u zajedničkim institucijama, pitaćemo srpski narod šta misli o daljem pristupanju EU. Nećemo dozvoliti da Brisel nastavi obespravljivati Republiku Srpsku tamo gdje je Šmit stao, taman se svi procesi zaustavili", naveo je Dodik.