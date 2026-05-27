Flin: Mi iz Instituta Gold smo dio rješenja i imamo veliki uticaj

Bivši američki savjetnik za državnu bezbjednost general Majkl Flin rekao je da su predstavnici Instituta za međunarodnu strategiju "Gold" dio rješenja, da glasovi ljudi koji su došli u Banjaluku znače mnogo i da oni imaju veliki uticaj.

Flin je pozvao učesnike Evropskog samita u Banjaluci da iskoriste skup i izvrše uticaj na ličnom planu i u zajednicama kojima pripadaju.

"Iskoristite ovo vrijeme koje imate u Banjaluci da izvršite uticaj", rekao je Flin na prijemu uoči otvaranja skupa.

On je zahvalio predsjedniku Republike Srpske Siniši Karanu za gostoprimstvo i ocijenio da je njegovo prisustvo "odraz liderstva koje nešto znači i koje vidi drugačiju budućnost".

Flin je ocijenio da nije bilo lako organizovati ovakav skup u Banjaluci, pošto su se okupili stručnjaci iz svih dijelova Evrope, SAD i drugih dijelova svijeta.

Opisujući Institut za međunarodnu strategiju "Gold", Flin je rekao da je to organizacija koja "ima uticaj" i da u ovom trenutku ima oko 40 saradnika iz cijelog svijeta.

"Svi mi iz Instituta za međunarodnu strategiju `Gold` prepoznajemo da smo dio rješenja. Naši glasovi, naročito od ljudi koje smo doveli ovdje, znače mnogo. Mi imamo veliki uticaj", rekao je Flin, a prenosi Srna.

Flin je potom predstavio pojedine saradnike iz Instituta, među kojima su Eli Gold, kojeg je opisao kao osobu visokog integriteta, te Geri Rejban, za kojeg je rekao da je "veliki patriota i veliki biznismen iz SAD".

Potom je, između ostalih, predstavio i Roba Rusa, koji će biti jedan od glavnih kontakata Instituta "Gold" u Evropi.

Flin je rekao da ne treba obraćati pažnju na medije, jer će oni "uvijek pokušati sve da omalovaže".

Prijemu su prisustvovali srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, srpski delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević, predsjednik Gold instituta za međunarodnu saradnju Eli Gold, te predsjednik Instituta "Gold" Jana Lončar.

Na Evropskom samitu o ekonomiji i bezbjednosti u Banjaluci sutra se očekuje više od 100 učesnika iz više od 20 zemalja, a riječ je o istaknutim pojedincima iz svijeta biznisa, bezbjednosti, diplomatije i politike.