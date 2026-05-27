Lara Logan za ATV: U Trampovom mandatu došlo do značajne promjene američke politike

U drugom mandatu Donalda Trampa došlo je do značajne promjene u američkoj politici, kaže za ATV čuvena američka novinarka Lara Logan.

"Prije Trampa mnogi bi politiku SAD-a opisali kao intervencionističku i kao "gradnju nacija", i došlo je do značajne promjene pod Trampom, pogotovo u njegovom drugom mandatu", kaže Logan.

Republika Srpska Majkl Flin za ATV: Nova američka administracija svijet vidi drugačije

Ona objašnjava da se u prvom mandatu, Tramp borio sa brojnim pokušajima da ga sruše "iznutra".

"U prvom mandatu bio je "vezan" događajima u SAD-u. Od zavjera, "ruske saradnje", to je sve bilo da ga sruše, ali sada ima više slobode da implementira svoju politiku i njegova poruka je da želi da gradi odnose i partnerstva, ekonomska i strateška koja koriste svim zemljama", kaže Logan.

Republika Srpska Gold institut otvorio kancelariju u Banjaluci, prva u Evropi

Ona je rekla da je Trampova sposobnost da napravi dogovore prava umjetnost.

"To liči na poslovni dogovor gdje jedna strana obično prođe bolje, pa balansiranje da obje strane iz toga izađu zadovoljne, to je umjetnost. To nije lako kada govorite na geopolitičkom nivou i kada govoriti o nacionalnoj bezbjednosti, ali je drastična promjena u odnosu na prethodnu administraciji", kaže Logan za ATV.