Gold institut otvorio kancelariju u Banjaluci, prva u Evropi

Komentari:0
Ekonomski i bezbjednosni Samit u organizaciji Gold instituta iz Vašingtona održava se 27. i 28. maja u Banjaluci. U najvećem gradu Srpske otvorena je i Kancelarija Gold instituta za međunarodnu strategiju Evropa čime je Banjaluka postala prvi evropski predstavnik vašingtonske organizacije.
Panel okuplja više od 100 učesnika iz 20 zemalja, a čine ga predstavnici akademske zajednice, političari, ekonomisti i ljudi iz biznisa.
Samit se sastoji od tri panela, a teme se tiču ekonomije i bezbjednosti , kaže za ATV direktor centra Jana Lončar.
"Otvorena je Kancelarija Gold instituta za međunarodnu strategiju i Evropu. Banjaluka je počastvovana što je upravo Gold institut iz Vašingtona da evropska kancelarija bude u Evropi", kaže Lončar.
Pored američkog generala Majkla Flina i predsjednika Gold instituta Elija Golda, na panelu bi trebalo da se obrate i Rob Ros, Glen Dizen i Piter R. Hjusi.
"Budite uz nas ova dva dana, ovo je dobra prilika i za Banjaluku i za Republiku Srpsku i za privlačenje investicija. Sam institut je nastao kao posljedica diplomatskih aktivnosti koje su predstavnici naše Republike provodili u posljednjih nekoliko godina i mjeseci", kaže za ATV Lončar.
BiH
53 min0
BiH
58 min0
Republika Srpska
1 h0
Društvo
1 h1
Republika Srpska
1 h0
Republika Srpska
1 h1
Republika Srpska
1 h0
Republika Srpska
3 h0
Najnovije
20
17
20
14
20
14
20
08
19
56
Trenutno na programu