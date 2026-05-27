Gold institut otvorio kancelariju u Banjaluci, prva u Evropi

Ekonomski i bezbjednosni Samit u organizaciji Gold instituta iz Vašingtona održava se 27. i 28. maja u Banjaluci. U najvećem gradu Srpske otvorena je i Kancelarija Gold instituta za međunarodnu strategiju Evropa čime je Banjaluka postala prvi evropski predstavnik vašingtonske organizacije.

Panel okuplja više od 100 učesnika iz 20 zemalja, a čine ga predstavnici akademske zajednice, političari, ekonomisti i ljudi iz biznisa.

Samit se sastoji od tri panela, a teme se tiču ekonomije i bezbjednosti , kaže za ATV direktor centra Jana Lončar.

Kancelarija Gold centra u Banjaluci

"Otvorena je Kancelarija Gold instituta za međunarodnu strategiju i Evropu. Banjaluka je počastvovana što je upravo Gold institut iz Vašingtona da evropska kancelarija bude u Evropi", kaže Lončar.

Pored američkog generala Majkla Flina i predsjednika Gold instituta Elija Golda, na panelu bi trebalo da se obrate i Rob Ros, Glen Dizen i Piter R. Hjusi.

"Budite uz nas ova dva dana, ovo je dobra prilika i za Banjaluku i za Republiku Srpsku i za privlačenje investicija. Sam institut je nastao kao posljedica diplomatskih aktivnosti koje su predstavnici naše Republike provodili u posljednjih nekoliko godina i mjeseci", kaže za ATV Lončar.