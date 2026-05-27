Počela obnova puta do spomenika Branku Panteliću Panteru

27.05.2026 19:56

Foto: Ustupljena fotografija

Na inicijativu Udruženja veterana „Garda Panteri“ uz podršku Opštinskog odbora SNSD-a Lopare počela je rekonstrukcija puta, a koji finansiraju Putevi Republike Srpske i Vlada Republike Srpske.

Iz udruženja veterana „Garda Panteri“ saopšteno je da se renovira put do spomenika Branku Panteliću Panteru te da je cilj da se do spomenika dolazi nesmetano mini busevima, a koji će prevoziti djecu, koja će na ovo mjesto dolaziti na istorijske časove.

Реконструкција пута
Rekonstrukcija puta

„Na brdu Panjik iznad Priboja u periodu od 04.09.1992. godine do 22.09.1992. godine desila se teška bitka u kojoj je odbranjen Priboj i Lopare 21.septembra, a što se obilježava kao Dan odbrane Majevice“, poručili su ispred „Garde Panteri“.

Камион и асфалтирка
Kamion i asfaltirka

Takođe, na Panjiku je planirano da se ove godine izgradi planinski dom „Garda Panteri“ saopšteno je iz udruženja veterana, koji su se ovim putem zahvalili Putevima i Vladi Srpske na pomoći u realizaciji ovog projekta.

