Podrška Vlade Srpske: Porodica sa četvoro djece iz Ribnika dobila muznu kravu

27.05.2026 19:00

Подршка Владе Српске: Породица са четворо дјеце из Рибника добила музну краву
Foto: Ustupljena fotografija

Porodica Vujatović iz zaseoka Vujatovići u Sitnici kod Ribnika dobila je muznu kravu kao konkretan vid podrške za obezbjeđivanje boljih uslova života i ishrane četvoro maloljetne djece.

Porodica Vujatović uputila je iskrenu zahvalnost premijeru Savi Miniću, koji je pokazao razumijevanje za njihovu tešku životnu situaciju, odgovorio pozitivno na njihovu molbu i donirao kravu.

Slađana i Uroš Vujatović žive sa djecom i starijim članom porodice u otežanim životnim okolnostima i bez stabilnih primanja. Uroš se godinama bori sa posljedicama povrede kičme, zbog čega nije u mogućnosti da redovno radi i privređuje.

Kako su istakli, ova podrška za njih znači sigurniju budućnost djece i dodatni motiv da ostanu i žive na svom ognjištu.

Načelnik opštine Ribnik Duško Dakić zahvalio se premijeru Savi Miniću na razumijevanju i donaciji porodicama kojima je ovakav vid podrške najpotrebniji, ističući da su ovakve donacije primjer odgovorne i iskrene brige za običnog čovjeka i opstanak života na selu.

Opština Ribnik nastaviće da, u saradnji sa institucijama Republike Srpske, pruža podršku porodicama koje žive u otežanim uslovima, sa jasnim ciljem da se ljudima pomogne da ostanu i žive na svojim ognjištima.

