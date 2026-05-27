Super El Ninjo pustoši Evropu, a tek je maj! U Francuskoj broje mrtve

Vremenski fenomen "Super El Ninjo" pokorio je posljednjih dana Evropu. U pojedinim zemljama zabilježeni su smrtni slučajevi, a u Bosni i Hercegovini su aktivni žuti meteoalarmi zbog visokih temperatura.

Stručnjaci upozoravaju da je ovo samo početak, te da se naša zemlja mora hitno pripremiti za ekstremne uslove i superćelijske oluje.

U Francuskoj sedmoro preminulo

U Francuska je sedmoro ljudi izgubilo život usljed toplotnog talasa. Među žrtvama je i djevojka (28) koja je doživjela hipertermiju i preminula prije dolaska u bolnicu nakon što je učestvovala na fitnes trci. Tragedija je dobila još gore razmjere kada je na istoj trci preminuo i muškarac (53), dok je čak 16 učesnika kolabiralo i završilo u bolnici. Takođe, prijavljena su i utapanja na više kupališta.

U emisiji „Jutro na Blic” na Blic TV-u, iz Pariz se uživo uključio antropolog Boris Petrović, svjedočeći o haosu koji je nastao u Francuskoj.

„Problem sa ovim talasom vrućine je to što je došao poslije perioda od dvije sedmice prilične hladnoće i kiše, sa skoro zimskim temperaturama”, objašnjava Petrović.

„Onda je odjednom temperatura skočila na 35 stepeni, iznenada, i zbog toga su i stradali ovi ljudi”, kaže antropolog.

Parižani spas od vrućina traže ispod prskalica

Iznenađujuće je da francuski nadležni organi nisu otkazali ovakve manifestacije, već su izdali samo osnovne preporuke o hidrataciji i boravku u zatvorenom prostoru od 11 do 17 časova. U tamošnjoj javnosti se, nažalost, ovakvi tragični ishodi gotovo podrazumjevaju i prihvataju kao „normalni”.

Parižani spas od vrućina traže ispod prskalica na javnim mjestima i u kafićima koji stvaraju „vještačke oblake”, a velike glavobolje ublažavaju pijenjem slane vode obogaćene elektrolitima.

„Ovo se uklapa u narativ o poremećaju klime u načelu, gdje može da se desi da imamo tri ili četiri dana velikih vrućina, a onda sedmicu dana kiše i gotovo zimske hladnoće”, kaže Petrović.

Gradovi su „toplotna ostrva”

Dok Pariz i London gore na meteorološkim mapama, ni Srbija ne zaostaje. Iako je srednja klimatološka vrijednost za maj u Beograd oko 18,2 stepena, našu zemlju danas pogađaju ljetnje temperature do čak 32 stepena Celzijusova.

Gostujući u studiju, meteorolog Milenko Jovanović detaljno je objasnio ovaj toplotni šok:

„Nisu ovo temperature koje niko nikad nije vidio, nego jednostavno ljudi nisu pripremljeni da krajem maja može doći do temperatura koje više odgovaraju kraju juna”, kaže meteorolog.

On objašnjava da nam je stigao topao vazduh iz Afrika i sa nižih geografskih širina, a gradovi se guše jer postaju prava „toplotna ostrva”.

„Svi veliki gradovi puni betona i asfalta praktično su toplotna ostrva”, navodi Jovanović.

Beton se preko dana grije, a zatim noću isijava tu toplotu, zbog čega se gradovi mnogo sporije hlade. Zbog toga se približavamo tropskim noćima, kada će temperatura biti oko 20 stepeni, a ljudskom tijelu je za oporavak potrebna niža temperatura tokom noći.

Visok nivo zračenja

Spas od gradske vreline pruža isparavanje vode. Jovanović objašnjava da sitne vodene kapi iz gradskih prskalica „isparavajući uzimaju toplotu od vazduha i hlade ga”, čime se prirodno spušta temperatura u neposrednoj okolini.

Ipak, on upozorava i na ekstremno visok UV indeks, podsjećajući da je Sunce krajem maja pozicionirano gotovo isto kao krajem jula, te da UV zraci ozbiljno prijete svima koji su im izloženi sredinom dana.

Superćelijske oluje

Vreli dani ne donose samo znoj, već pune atmosferu ogromnom energijom, stvarajući savršene uslove za superćelijske oluje.

„Pošto je vazduh konstantno sve topliji, sve više vodene pare može da primi, a to znači da ima sve više energije i da može biti sve više nepogoda”, kaže meteorolog.

Objašnjava da su superćelijske oluje u osnovi snažno razvijeni kumulonimbusi, koji se u toplom vazduhu formiraju iznenada, u roku od par sati, a protivgradna odbrana tu ne može ništa ozbiljno da uradi.

Građani moraju biti spremni, jer poslije ekstremnih suša i vrelina redovno stižu ekstremne količine padavina u veoma kratkom vremenskom periodu.

Kada se očekuje osvježenje

Nakon današnjih više od 30 stepeni, stiže nam kratkotrajni predah. Već sutra se BiH očekuje blago rashlađenje uz padavine koje bi mogle donijeti ugodniju temperaturu.

Ipak, neće potrajati. Ostatak sedmice će temperature rasti i u nedjelju nas očekuje ponovo 30 stepeni.

Od ponedjeljka slijedi labilizacija atmosfere.

„Od ponedjeljka počinje labilizacija vremena, a to znači povremeno kiša, pljuskovi, grmljavina, moguće i nepogode, prije svega u zapadnoj Srbiji, odnosno u planinskim predjelima”, prognozira Jovanović.

Što se tiče dugoročnih prognoza, struka je jasna — svaki pogled unaprijed duži od 10 dana potpuno je nepouzdan. Zbog ogromne složenosti atmosferskih procesa, tačnost prognoza pada ispod 60 do 70 odsto, zbog čega niko ne može pouzdano da tvrdi kakvo nas tačno ljeto očekuje.

(Blic)