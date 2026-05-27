Logo
Large banner

Elektro-Bijeljina: U Loparama u toku velika rekonstrukcija dalekovoda - Cilj stabilnije snabdijevanje strujom tokom zime

Autor:

ATV
27.05.2026 15:22

Komentari:

0
Електро-Бијељина: У Лопарама у току велика реконструкција далековода - Циљ стабилније снабдијевање струјом током зиме
Foto: Ustupljena fotografija

Na području opštine Lopare u toku su radovi na rekonstrukciji 10 kV dalekovoda „Šibošnica“, jednog od najopterećenijih i najproblematičnijih dalekovoda na području opštine Lopare.

Radovi se izvode u naseljima Piperi i Brusnica, gdje je trenutno u toku ugradnja betonskih stubova i sječa rastinja na trasi dalekovoda.

Kako navode iz ODS "ElektroBijeljina", riječ je o najvećoj rekonstrukciji ovog dalekovoda od njegove izgradnje, a cilj je kvalitetnija i pouzdanija isporuka električne energije stanovništvu, posebno tokom zimskog perioda kada su kvarovi i prekidi u napajanju bili najizraženiji.

Radovi se realizuju u saradnji i dogovoru sa Opštinskom upravom Lopare, a planirano je da

budu završeni prije početka zimske sezone.

Iz Elektro-Bijeljine dodaju da je dalekovod „Šibošnica“ godinama imao najveći broj

ispada na području Terenskog tima Lopare, zbog čega je rekonstrukcija bila jedan od prioriteta kada je riječ o ulaganjima u elektroenergetsku mrežu na području majevičkog kraja.

Očekuje se da će nakon završetka radova broj zastoja i kvarova biti značajno smanjen, čime će stanovnici ovog područja dobiti stabilnije i sigurnije snabdijevanje električnom energijom.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Lopare

Elektro-Bijeljina

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Драшко Станивуковић

Banja Luka

Stanivuković bi kupovao 100 novih autobusa, a prevoznicima duguje 4 miliona KM

25 min

3
Жељко Обрадовић добио одријешене руке, чека се отказ једног човјека

Košarka

Željko Obradović dobio odriješene ruke, čeka se otkaz jednog čovjeka

31 min

0
Dodik i KOsanović u Rusiji

Republika Srpska

Dodik sa Kosanovićem u Moskvi: Pred mladim Banjalučaninom velika karijera pijaniste

34 min

0
НАТО симулира рат: Њемачки војници вјежбали убијање непријатељског војног врха

Svijet

NATO simulira rat: Njemački vojnici vježbali ubijanje neprijateljskog vojnog vrha

37 min

0

Više iz rubrike

киша невријеме лоше вријеме падавине

Društvo

Lijepo vrijeme nije dugo trajalo: Sutra kiša i pljuskovi

1 h

0
Отац Предраг упозорио вјернике: Ово никако не радите

Društvo

Otac Predrag upozorio vjernike: Ovo nikako ne radite

2 h

0
У оквиру републичке акције "Лако је појас везати", Агенција за безбједност саобраћаја Републике Српске у сарадњи са градском управом у Фочи, поклонила је данас фочанском Удружењу вишечланих породица "Опстанак" четири аутосједалице и за првачиће Основне школе "Свети Сава" одржала предавање о правилима саобраћаја.

Društvo

"Lako je pojas vezati": Autosjedalice za višečlane porodice, predavanje i slikovnice za prvačiće

3 h

0
Температура до 36 степени: БиХ на удару врућина, ево када стиже освјежење

Društvo

Temperatura do 36 stepeni: BiH na udaru vrućina, evo kada stiže osvježenje

5 h

1

  • Najnovije

15

44

Večera o kojoj bruji region! Ceca objavila fotku sa svjetskim zavodnikom Simoneom

15

41

Detalji hapšenja starlete Tamare Bojanić

15

36

SIPA uhapsila Radovana Jelušića: Osuđivan za pljačku zlatare u Tokiju, hapšen u Rimu i Španiji

15

35

Cvijanović: Zahvalnost svima koji su ugradili svoje živote u temelje Srpske

15

30

Produženo radno vrijeme CI Gradiška

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner