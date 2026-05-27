Elektro-Bijeljina: U Loparama u toku velika rekonstrukcija dalekovoda - Cilj stabilnije snabdijevanje strujom tokom zime

Na području opštine Lopare u toku su radovi na rekonstrukciji 10 kV dalekovoda „Šibošnica“, jednog od najopterećenijih i najproblematičnijih dalekovoda na području opštine Lopare.
Radovi se izvode u naseljima Piperi i Brusnica, gdje je trenutno u toku ugradnja betonskih stubova i sječa rastinja na trasi dalekovoda.
Kako navode iz ODS "ElektroBijeljina", riječ je o najvećoj rekonstrukciji ovog dalekovoda od njegove izgradnje, a cilj je kvalitetnija i pouzdanija isporuka električne energije stanovništvu, posebno tokom zimskog perioda kada su kvarovi i prekidi u napajanju bili najizraženiji.
Radovi se realizuju u saradnji i dogovoru sa Opštinskom upravom Lopare, a planirano je da
budu završeni prije početka zimske sezone.
Iz Elektro-Bijeljine dodaju da je dalekovod „Šibošnica“ godinama imao najveći broj
ispada na području Terenskog tima Lopare, zbog čega je rekonstrukcija bila jedan od prioriteta kada je riječ o ulaganjima u elektroenergetsku mrežu na području majevičkog kraja.
Očekuje se da će nakon završetka radova broj zastoja i kvarova biti značajno smanjen, čime će stanovnici ovog područja dobiti stabilnije i sigurnije snabdijevanje električnom energijom.
