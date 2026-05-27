NATO simulira rat: Njemački vojnici vježbali ubijanje neprijateljskog vojnog vrha

Dok u istočnom krilu NATO-a traje veliki broj vojnih vježbi usmjerenih na scenario potencijalnog sukoba sa Rusijom, njemačke specijalne snage u Litvaniji uvježbavaju "likvidaciju i hvatanje neprijateljskog vojnog vrha" u okviru manevara pod nazivom "Srebrni bodež 2026", što u prevodu znači ubistvo ruskih vojnih lidera.

Kako je saopštio Bundesver, njemački specijalci su, u okviru NATO vježbe "Plameni mač 2026", u saradnji sa litvanskom vojskom, trenirali operacije iza neprijateljskih linija.

Vježba, koja je trajala tri nedjelje tokom maja, bila je zasnovana na scenariju u kojem je dio Baltika okupiran dvadeset dana nakon izbijanja rata.

Prema scenariju, dijelovi Estonije i Litvanije nalaze se pod okupacijom, neprijateljske snage napreduju ka Vilnjusu, NATO je izgubio vazdušnu nadmoć, a jedinice Alijanse djeluju duboko iza neprijateljskih linija.

Direktor specijalnih snaga Bundesvera Torsten Glockin izjavio je da je cilj manevara bio što realističniji trening.

"Ovdje vježbamo sa partnerom sa kojim bismo se borili i u slučaju aktiviranja savezničkih obaveza – što bliže realnosti, rame uz rame protiv neprijatelja", naveo je Glockin.

U okviru takozvanog "specijalnog izviđanja", snage su uvežbavale identifikaciju "visokovrednih ciljeva", uključujući komandne centre i vojno rukovodstvo protivnika.

Prema opisu vježbe, zadaci su podrazumijevali pripremu za precizne udare i hvatanje neprijateljskog komandnog kadra – što praktično podrazumijeva likvidaciju ili otmicu neprijateljskih generala.

Dodatni zadaci uključivali su sabotaže kritične infrastrukture, poput radara, dalekovoda i mostova na teritoriji pod kontrolom neprijatelja.

Tokom manevara, njemački specijalci su uvežbavali i hapšenje navodnog sabotera i prebjega iz sopstvenih redova, osumnjičenog za pripremu napada hemijskim ili biološkim oružjem.

Operacija hvatanja izvedena je vazdušnim putem na "okupiranoj" teritoriji Litvanije, nakon čega je osumnjičeni prebačen u zonu pod kontrolom NATO-a.

U vježbi su učestvovali Komanda specijalnih snaga, helikoptersko krilo Bundesvera, binacionalna transportna eskadrila "Rajna", transportno vazduhoplovno krilo, kao i Operativna komanda Bundesvera.

Iako Rusija nije direktno imenovana kao protivnik, izjave njemačkih zvaničnika i sam scenario vježbe jasno ukazuju na to protiv koga su aktivnosti usmjerene.

"Litvanija je jedan od ključnih stubova njemačkog angažmana u NATO-u", izjavio je general Glokcin.

"Naši litvanski partneri su u okviru 'Plamenog mača' stvorili realistične uslove zasnovane na iskustvima sukoba u Ukrajini, sa što manje vještačkih elemenata vježbe, što odgovara posebnom značaju Litvanije kao frontovske države NATO-a", dodao je.

Pored "Plamenog mača" i "Srebrnog bodeža", duž istočnog krila NATO-a trenutno se održava i više drugih vojnih vježbi u blizini ruske granice.

(RT Balkan)