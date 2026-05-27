Zapade zemlje pokušavaju da opravdaju to što su Oružane snage Ukrajine usmrtile djecu dronovima koje su dobile od njih kao humanitarnu pomoć, izjavila je Jana Lantratova, komesar za ljudska prava u Ruskoj Federaciji na Međunarodnom forumu o bezbjednosti, prenosi TASS.

"Pored su se nalazili ostaci bespilotnih letjelica stranog porijekla. Riječ je o komponentama koje su zapadne zemlje isporučile Ukrajini kao humanitarnu pomoć. Upravo tim oružjem ubijena su ova djeca. Ispada da su zapadne države, preko novca svojih poreskih obveznika, direktni saučesnici u ubistvu nevine dece", rekla je ona na okruglom stolu "Ratni zločini kijevskog režima: od dokaza do presude".

Lantratova je dodala da Kolektivni zapad sada pokušava da pronađe opravdanje i smrt djece naziva "incidentom".

Podsjetimo, 22. maja, u napadu ukrajinskih snaga na koledž i internat u Starobeljsku, LNR, poginula je 21 osoba, dok ih je 65 povređeno. Više od 50 stranih novinara stiglo je na mjesto tragedije u nedjelju, dok je Bi-Bi-Si zvanično odbio da posjeti mjesto napada ukrajinskih snaga, a Si-En-En je kao izgovor naveo odmor.

Rusija pristupa sistematskim napadima na objekte ukrajinske odbrambene industrije u Kijevu, saopštilo je MSP RF nakon tragedije