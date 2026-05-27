U Australiji hara bolest iz prošlog vijeka: Nagli skok broja zaraženih

Australija je zabilježila prvi smrtni slučaj od difterije poslije gotovo deset godina, iako je riječ o bolesti koja se uspješno može spriječiti vakcinacijom, prenosi TASR pozivajući se na BBC. Bolest se trenutno najviše širi u udaljenim autohtonim zajednicama.

Zabrinjavajući skok broja zaraženih

Široko širenje difterije prijavljeno je još u martu u Sjevernoj teritoriji, a novi slučajevi ubrzo su registrovani u Zapadnoj Australiji, Južnoj Australiji i Kvinslendu. Iako je broj oboljelih počeo da raste krajem 2025. godine, u februaru ove godine zabilježen je nagli i dramatičan skok infekcija.

Samo tokom ove godine registrovano je 245 slučajeva difterije, što je apsolutni rekord i najveći broj oboljelih još od 1991. godine.

Statistika ukazuje na ozbiljnost situacije: od januara prošle godine do maja 2026. godine, Sjeverna teritorija je prijavila 163 slučaja (48 respiratornog i 115 kožnog tipa). Zabrinjava i podatak da je Zapadna Australija u martu potvrdila dva nova slučaja, što se u tom regionu dešava prvi put poslije više od 50 godina.

Prva žrtva od 2018. i hitan odgovor vlade

Ministar zdravlja Sjevernog teritorija, Stiv Edžington, potvrdio je u utorak da je obdukcija pacijenta, koji je u aprilu preminuo u bolnici "Rojal Darvin", kao zvaničan uzrok smrti pokazala difteriju. Ovo je prvi smrtni ishod od ove bolesti od 2018. godine.

- Vlada ovu situaciju shvata veoma ozbiljno i intenzivno radimo na razumijevanju uzroka i brzom rješavanju problema - naglasio je ministar Edžington.

Kao odgovor na epidemiju, vlada je najavila hitan paket pomoći vrijedan 7,2 miliona australijskih dolara. Sredstva su direktno usmjerena na podršku procesima vakcinacije i jačanje medicinskih resursa u pogođenim oblastima.

Ova strategija već daje prve rezultate. Zdravstveni zvaničnici su saopštili da su pojačane kampanje imunizacije u najugroženijim područjima dovele do pada broja novih slučajeva, a od 30. marta do danas uspješno je administrirano 10.407 doza vakcine.

Klinička slika i važnost prevencije

Ljekari podsjećaju da pravovremena vakcinacija efikasno štiti od oba oblika ove bolesti. Prema redovnom kalendaru imunizacije, djeci uzrasta od dva mjeseca do četiri godine daje se ukupno pet doza, uz dodatnu buster dozu (za pojačavanje imuniteta) između 12. i 13. godine života.

Difterija je teška akutna zarazna bolest uzrokovana bakterijom Corynebacterium diphtheriae. Karakteriše se stvaranjem sivkasto-bijelih naslaga (pseudomembrana) u grlu i disajnim putevima, koje mogu dovesti do gušenja, kao i oslobađanjem opasnog toksina koji oštećuje srce, nerve i bubrege

Postoje dva glavna oblika ove infekcije:

Respiratorna difterija: Počinje povišenom temperaturom, drhtavicom i jakim bolovima u grlu. Vrlo brzo može dovesti do blokade disajnih puteva, problema sa gutanjem i direktno ugroziti život pacijenta.

Kožni oblik: Karakterišu ga bolni čirevi ili ranice na izloženim dijelovima tijela. Iako ove rane veoma sporo zarastaju, ovaj oblik rjeđe dovodi do teškog sistemskog toka bolesti.

(Blic)