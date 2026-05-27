Stroge mjere na plaži u Grčkoj: Ko ovo bude radio, platiće novčanu kaznu

Na plaži Tafsa na Eviji uvode se nova restriktivna pravila sa ciljem zaštite prirodnog pejzaža i sprečavanja štete po životnu sredinu, javlja portal Evima.

Nadležne vlasti su pojasnile da slobodno kampovanje na toj lokaciji više nije dozvoljeno, jer se plaža smatra područjem od posebnog prirodnog značaja koje zahteva strogo upravljanje posjetama. Nekontrolisano zadržavanje posjetilaca sa šatorima i opremom opteretilo je prostor, što je dovelo do pojačanog nadzora.

Inspekcije su već u toku, a oni koji ne budu poštovali pravila suočiće se sa novčanim kaznama. Cilj mjera je da se ograniči ljudski pritisak na životnu sredinu i očuva karakter plaže.

Plaža je poznata po čistoj vodi i netaknutoj prirodi, što svake godine privlači veliki broj posjetilaca, zbog čega su vlasti odlučile da uvedu strože mjere zaštite.

