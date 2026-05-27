Tramp imenovao Bondijevu za člana odbora za vještačku inteligenciju

Predsjednik SAD Donald Tramp imenovao je bivšeg državnog tužioca Pamelu Bondi za člana savjetodavnog odbora usredsređenog na politiku u vezi sa vještačkom inteligencijom i inicijative povezane sa državnom infrastrukturom, javio je portal "Aksios".
U izvještaju se navodi da će Bondijeva biti član predsjedničkog Savjeta stručnjaka za nauku i tehnologiju, gdje će pomagati u koordinaciji aktivnosti između federalne vlade i ključnih lidera tehnološke industrije uključenih u oblikovanje politike povezane sa vještačkom inteligencijom i infrastrukturne inicijative, prenosi "Adnkronos".
Savjetom predsjedavaju Dejvid Saks i Majkl Kracios, a među članovima je i nekoliko visokopozicioniranih rukovodilaca u oblasti tehnologije.
(SRNA)
