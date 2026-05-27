Turisti u šoku zbog cijena smještaja na Jadranu

Turistička sezona se uveliko zahuktava, a prvi podaci pokazuju blagi rast dolazaka i noćenja, ali i sve izraženije nezadovoljstvo dijela malih izdavača.

Iako Splitsko-dalmatinska županija bilježi 2 odsto više dolazaka i 1 posto više noćenja, mali izdavači su zabrinuti.

Kažu da juni za njih nije ni približno ispunio očekivanja i da nije bukiran kao prošle godine.

Uprkos apelima vlade i ministra turizma da spuste cijene 10 do 20 odsto, vlasnici koji izdaju smještaj na obali to očigledno nisu poslušali.

Prvi veliki talas turista već je stigao u Dalmaciju, a mnoge su dočekale čak i više cijene.

U Dalmaciji već odmara 50 hiljada turista. Od toga 12 hiljada u Splitu, gdje su za jedno noćenje morali da izdvoje najmanje 90 evra. I dobro su prošli.

– Šeststo evra za tri noći. Skupo je, ali ne previše jer smo u centru grada pa smo to i očekivali. Lijepo je, divno mjesto i srećni smo – kaže Majkl iz Irske za RTL.

Betina iz Njemačke je za dvije noći platila 300 evra, a na pitanje da li joj je to skupo i šta misli o cijeni, rekla je: „Da, skupo je!“.

S druge strane, Oto iz Estonije kaže da je za četiri osobe platio 350 evra za dvije noći.

Na pitanje da li mu je to skupo, kaže: „Bilo bi lijepo da je jeftinije.“

Turisti se žale na cijene

Iako vrhunac sezone još nije ni blizu, turistima su već sada noćenja skupa.

Pojedini izdavači, uprkos glasnim apelima ministra turizma i premijera, već su povećali cijene.

Ante Glavaš, potpredsjednik Hrvatskog udruženja porodičnog smještaja, kaže:

– Prateći situaciju na terenu, vidimo da neki zaista podižu cijene, ali je pitanje da li će i kada biti popunjeno. Ono što znamo jeste da je veliki broj izdavača ostao na nivou prošle godine. Nije bilo većih odstupanja.

Petar Kedžo, član udruženja „Spasimo male porodične izdavače“, kaže:

– Možda je malo manje. To jest, usudio bih se reći da je buking lošiji za oko 20 odsto. Ove godine imamo otkazivanja letova, što znači da je veliki broj letova otkazan. Svi moji gosti su trebali da dođu iz Dubaija, Kine, Australije – jednostavno su otkazali prije mjesec i po dana.

Najvažnije je za izdavače ove godine da ostanu konkurentni sa susjednim zemljama.

Tokom Ultre cijena skače i do 1.500 evra

Pristupačan smještaj se još uvijek može naći sada, ali već u julu, tokom Ultra festivala, očekuje se preko 150 hiljada posjetilaca, a cijena za trodnevno noćenje na platformama za iznajmljivanje ide i do 1.500 evra.

– Što se tiče same Ultre, naravno da je uvijek malo skuplja. Međutim, morate biti i realni. To su povećanja cijena i do 20 odsto. Sve više će biti previše!“, napominje potpredsjednik Hrvatskog udruženja porodičnog smještaja, Ante Glavaš.

Najvažnije je za izdavače ove godine da ostanu konkurentni sa susjednim zemljama, zato će se, bez obzira na pojedince koji podižu cijene, većina držati realnosti.

– Ako realno pogledamo ostatak Evrope, nismo skupi što se tiče smještaja. Iste smo cijene kao Španija, Italija, ako uporedimo isti apartman i istu lokaciju – naglasio je Kedžo.

Trenutno na Jadranu najviše uživaju Nijemci, Britanci i gosti iz SAD-a.

Glavaš dodaje da bi prekomjerno povećanje cijena moglo imati dugoročne posljedice.

– Ako budemo preskupi, naravno da se gosti neće vraćati, ali mislim da su ta vremena iza nas i da su gosti postali mnogo pažljiviji i pametniji i pažljivije biraju gdje i koliko će dugo ostati.

Trenutno na Jadranu najviše uživaju Nijemci, Britanci i gosti iz SAD, ali za mjesec dana plaže će biti pune turista iz cijelog svijeta, i po svemu sudeći, mnogi će obraćati pažnju na cijene, prenosi Blic.