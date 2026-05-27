Dodik pred obraćanje na Međunarodnom forumu u Moskvi: Ostanak u BiH - opasnost

Predsjednik SNSD-a Mlorad Dodik izjavio je da je Republika Srpska mala zajednica koja je ugrožena i da je ostanak u BiH opasnost, te najavio da će o tome govoriti na Međunarodnom forumu o bezbjednosti koji je počeo u Moskvi.

Dodik je rekao da će glavna tema njegovog izlaga na na Međunarodnom forumu bezbjednosti biti pogled na bezbjednost u savremenom trenutku.

"Mi, kao mala zajednica iz te vizure posmatrajući, govorimo o tome, na koji način mi vidimo omogućavanje bezbjednosti mira, za šta smo primarno zainteresovani i kojim metodama mislimo da je to moguće da se uspostavi", rekao je Dodik u Moskvi novinarima iz Republike Srpske.

On je napomenuo da će na Forumu učestvovati više od 120 zemalja i 140 i delegacija i da mu je čast što će se obraćati na početku.

"Ja ću iznesem naše stavove da smo mi mala zajednica i da smo najčešće, po posljedicama, bezbjednosnom i svakom drugom pogledu zavisni od igre velikih zemalja, velikih supersila, koje su očigledno danas veoma razigrane na globalnom nivou", rekao je Dodik.

Dodik je istakao da vojni savez Hrvatske, Albanije i takozvanog Kosova direktno može najviše naškoditi Republici Srpskoj, budući da je ta neka famozna priča o vojsci primarna antisrpska.

On je napomenuo da je današnja organizacija Zapada antisrpski orijentisana, ali da se Srbi bez obzira na to moraju boriti za slobodu.

"Moramo da kažemo da smo ugroženi od njihovih ideologija i da je jedina ideologija koju Srbi mogu da prihvate - nacionalni interes srpskog naroda i on treba da bude promovisan kroz ono što je ranije govoreno `jedna država za jedan narod` i to nama garantuje bezbjednost", naglasio je Dodik.

On je rekao da Republika Srpska može računati na tradicionalne prijatelje, ističući da će u Moskvi imati kontakte sa različitim delegacijama iz čitavog svijeta.

Srpska je velika po svom dostojanstvu, slobodi i prijateljima

Dodik je istakao je da poštuje zastave svih naroda i država, ali da vjeruje da od srpske i ruske trobojke nema ljepših zastava, jer pod njima stoje narodi koji znaju šta znače sloboda, žrtva i ponos.

"Lijepo je daleko od doma vidjeti zastavu svoje otadžbine među zastavama država svijeta i osjetiti poštovanje i čast koji se ukazuju Republici Srpskoj u Rusiji", naveo je Dodik.

Zastava Srpske u Moskvi

Dodik je na društvnoj mreži "Iks" napisao da je Republika Srpska mala po teritoriji, ali velika po svom dostojanstvu, slobodi i prijateljima koje ima.

Lijepo je daleko od doma vidjeti zastavu svoje otadžbine među zastavama država svijeta i osjetiti poštovanje i čast koji se ukazuju Republici Srpskoj u Rusiji.



Republika Srpska je mala po teritoriji, ali velika po svom dostojanstvu, slobodi i prijateljima koje ima.



Poštujem… pic.twitter.com/NzZOgjHMYf — Milorad Dodik (@MiloradDodik) May 27, 2026

Delegacija Republike Srpske, koju čine lider SNSD-a Milorad Dodik i ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir, doputovala je juče u Moskvu, gdje se održava Međunarodni forum o bezbjednosti.

Planiran je i sastanak delegacije Republike Srpske sa sekretarom Savjeta bezbjednosti Ruske Federacije Sergejom Šojguom.

Srbi imaju pravo da se bore za nacionalne interese, što rusija razumije

Dodik ističe da Srbi imaju pravo da se bore za interese vlastitog naroda, što Rusija kao velesila veoma dobro razumije.

Dodik je rekao da se svi suverenistički lideri u svijetu bore za interese vlastitog naroda i države, te da se zato postavlja pitanje zašto to ne mogu Srbi.

"Primarni interes Britanaca i zapadnih zemalja jeste njihov nacionalni i državni interes. Oni su to samo upakovali u globalističku oblandu, govoreći da su nosioci ili vjesnici nekih sloboda, i da bi ljudi trebali da se odreknu svog identiteta i država da bi bili u nekoj srećnoj zajednici koju oni nama propagiraju", rekao je Dodik, konstatujući da se pokazalo da je to laž i cinizam.

Prema njegovim riječima, ruski lider Vladimir Putin i svi suverenistički lideri danas se samo bore za interese svog naroda i svoje države, što je sasvim normalno.

Navodeći da to čine i Amerikanci, Dodik je podsjetio da je Njemačka, koja je generator dva svjetska rata, pod krilaticom "jedan narod, jedna država" ujedinila Zapadnu i Istočnu Njemačku.

"A zašto bi onda bilo problematično ako mi kažemo jedan narod, jedna država?", upitao je Dodik.

Dodik je u razgovoru za medije iz Republike Srpske istakao da je Rusija kao velika zemlja, velikih intelektualnih, političkih, ekonomskih, strateških, vojnih i drugih potencijala to veoma dobro razumjela.

On je naglasio da je Rusija velesila koja ne koristi sve svoje potencijale da nametne drugima svoj način života, kao što to čini Zapad, što su najbolje osjetili Srbi.

Dodik je naveo da zasluge za politički, ekonomski i vojni uspjeh Rusije pripadaju njenom predsjedniku Putinu, koji je uspio da Rusima vrati dostojanstvo.

"On vraća dostojanstvo svim, malim i velikim narodima svijeta koji žele da se bore za svoj suverenitet i svoj identitet", rekao je Dodik.

Dodik je naglasio da je sporazum iz Minska podmetnut da bi se naoružala Ukrajina i da bi se Zapad spremio da bukvalno preko Ukrajine ratuje sa Rusijom.

On je dodao da je zato nemoguće odbaciti jednog Putina zarad neke Maje Kalas ili Marte Kos, koje ne mogu da primijete da je evropska militaristička struktura podredila Evropu dugoročnim periodima destabilizacije.