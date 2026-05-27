Žena iz Srbije stradala u Grčkoj: Tijelo izvučeno iz mora

27.05.2026 11:59

Грчка застава море љетовање
Foto: Pexel/ Matheus Bertelli

Sedamdesetsedmogodišnja državljanka Srbije izvučena je bez svijesti iz morskog područja kod Haniotija na Halkidikiju, u opštini Kasandra.

Prema saopštenju Lučke kapetanije Nea Mudanija, koja je o incidentu obavještena danas u jutarnjim časovima, sedamdesetsedmogodišnjakinja je vozilom Hitne pomoći EKAB prevezena u Dom zdravlja u Kasandri, gdje je proglašena mrtvom.

Predistragu vodi Drugo lučko odjeljenje Nea Mudanije pri Centralnoj lučkoj kapetaniji Soluna, dok će tijelo biti prebačeno u Zavod za sudsku medicinu u Solunu radi obdukcije, prenosi ERT.

