"Lako je pojas vezati": Autosjedalice za višečlane porodice, predavanje i slikovnice za prvačiće

U okviru republičke akcije "Lako je pojas vezati", Agencija za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske u saradnji sa gradskom upravom u Foči, poklonila je danas fočanskom Udruženju višečlanih porodica "Opstanak" četiri autosjedalice i za prvačiće Osnovne škole "Sveti Sava" održala predavanje o pravilima saobraćaja.

Uz predavanje, Agencija za bezbjednost saobraćaja prvačićima je podijelila i slikovnice "Pažljivkova pravila u saobraćaju".

Nadležni ovom akcijom žele da napomenu da pravilna upotreba autosjedalica i vezivanje bezbjednosnog pojasa, u slučaju saobraćajnih nezgoda sprečava teže povređivanje putnika, a često predstavlja i granicu između života i smrti.

Direktor Agencije Saša Ilić navodi da u toku godine provode 11 preventivnih kampanja širom Srpske, a u maju tradicionalno organizuju kampanju „Lako je pojas vezati“.

"Podjelom autosjedišta želimo da damo naglasak koliko nam je bitna bezbjednost naše djece u saobraćaju. Dječija autosjedalica je obavezna za djecu do pete godine, od pete do 12 može biti zamjenski buster uz pravilnu upotrebu sigurnosnog pojasa", rekao je Ilić.

On je pozdravio donošenje novog zakona, koji je danas stupio na snagu, a kojim su između ostalog predviđene veće kazne zbog nevezivanja pojasa, upotrebe mobilnog telefona i obijesne vožnje, prenosi RadioFoča.

"Protekla godina je bila veoma teška za saobraćaj Republike Srpske- broj smrtno stradalih na putevima Srpske je skočio za 40 odsto, što je poražavajući podatak, tako da je izmjena zakona bila neminovna. Iako liči kao udar na džepove građana, to nije tako, jer u pitanju je obijesna vožnja", istakao je Ilić.

Direktor Agencije za bezbjednost saobraćaja dodaje da je upotreba sigurnosnog pojasa osnova bezbjednosti u vozilu.

"Povećanje novčane kazne kada je u pitanju nekorištenje pojasa je sigurno potrebno i opravdano, tako da mi iz Agencije za bezbjednost saobraćaja podržavamo promjenu zakona", istakao je Ilić.

Gradonačelnik Foče Milan Vukadinović navodi da su u cilju povećanja bezbjednosti saobraćaja ohrabrujuće najave iz Vlade Srpske o ulaganjima u rekonstrukciju i izgradnju puteva koji godinama muče stanovništvo ovog kraja.

"To su prije svega putne komunikacije prema Šćepan Polju i Tjentištu, kao i rehabilitacija puta prema Sarajevu. Vlada Srpske je pokazala razumijevanje u ovom novijem periodu, jer svi znamo da je Foča i čitav kraj imao rak ranu, kada su u pitanju putne komunikacije i bezbjednost ne samo turista, nego i naših porodica i naše djece", rekao je Vukadinović.

On je pohvalio akciju podjele autosjedalica i predavanja za školarce Agencije za bezbjednost saobraćaja, napomenuvši da će gradska uprava i ove godine obezbijediti autosjedalice za svu novorođenu djecu.