Logo
Large banner

Мото Фест мијења режим саобраћаја: МУП најавио обуставе у центру Бањалуке

Аутор:

АТВ
27.05.2026 12:32

Коментари:

0
Панорама Бањалуке.
Фото: АТВ

Од‌јељење за саобраћај и путеве саопштило је да ће на захтјев организатора фестивала „Мото Фест“ Министарство унутрашњих послова Републике Српске спровести обуставу саобраћаја у појединим бањалучким улицама.

Навели су да ће саобраћај бити обустављен од 5.00 часова 29. маја до 12.00 часова 31. маја године и то:

  • у Улици Теодора Колокотрониса на дијелу од пјешачког семафора, до раскрснице са Улицом Ђуре Даничића,
  • у Улици Горана Радуловић Бимбе до раскрснице са Улицом Милана Ракић
  • у Улици Ђуре Даничића, на дијелу од Улице Теодора Колоктрониса, до Улице Иве Лоле Рибар.

За вријеме трајања обуставе саобраћаја регулисање и преусмјеравање саобраћаја вршиће се на прописан начин од стране припадника службених лица МУП-а.

"Моле се сви учесници у саобраћају за опрез и разумијевање, због отежаног одвијања саобраћаја", навели су из Од‌јељења.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Мото Фест

обустава саобраћаја

Бањалука

МУП Републике Српске

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Приједорчанин насрнуо на полицајца током хапшења

Хроника

Приједорчанин насрнуо на полицајца током хапшења

52 мин

0
Женске ноге приказане у ходу у шареним патикама и црним хеланкама

Здравље

Стручњаци сагласни: Свакодневна шетња је кљчна за здравље

53 мин

0
Каспер Шмајхел завршио каријеру

Фудбал

Каспер Шмајхел завршио каријеру

55 мин

0
Милорад Додик, предсједник СНСД-а

Република Српска

Додик пред обраћање на Међународном форуму у Москви: Останак у БиХ - опасност

1 ч

3

Више из рубрике

Превентивне мјере због могуће несташице воде у Бањалуци

Бања Лука

Превентивне мјере због могуће несташице воде у Бањалуци

1 ч

1
Школа, учионица

Бања Лука

Едукација за бањалучке основце - "Оружје не штити, оружје убија"

2 ч

0
Чесма

Бања Лука

Заврћу се славине: Ови дијелови Бањалуке данас без воде

3 ч

0
Обустава саобраћај на путу Бањалука - Јајце

Бања Лука

Обустава саобраћај на путу Бањалука - Јајце

5 ч

0

  • Најновије

13

06

Строге мјере на плажи у Грчкој: Ко ово буде радио, платиће новчану казну

12

57

Цвијановић у Прњавору, састанак са руководством града

12

56

Воз усмртио 89 оваца: Пастири у Португалу добили одштету од 25.000 евра

12

51

Додик одговорио Шмиту: То напросто није истина!

12

45

"Лако је појас везати": Аутосједалице за вишечлане породице, предавање и сликовнице за првачиће

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner