Logo
Large banner

Обустава саобраћај на путу Бањалука - Јајце

Аутор:

АТВ
27.05.2026 07:51

Коментари:

0
Обустава саобраћај на путу Бањалука - Јајце

Саобраћај ће од данас до суботе, 30. маја, бити потпуно обустављен на магистралном путу Бањалука-Јајце, на локалитету Тијесно, с циљем несметаног одржавања првенства и осигурања безбједности учесника Европског првенства у рафтингу, чији је домаћин Бањалука.

"Обуставе су сведене на најмању могућу мјеру како би се ублажио утицај на локално становништво, те транзитни путнички и теретни саобраћај. На захтјев организатора, обуставу ће спровести Министарство унутрашњих послова /МУП/ Републике Српске", саопштено је из Рафтинг клуба "Кањон", које је организатор.

Саобраћај ће бити потпуно обустављен за сва возила, осим за аутобусе на линијама Бањалука-Бочац и Бањалука-Агино Село, возила којима је то једини приступ насељима, те возила хитних служби и возила која учествују у организацији манифестације и то данас од 10.00 до 16.00 часова, сутра од 9.30 до 19.00 часова, у петак, 29. маја, од 8.00 до 19.30 часова, те у суботу од 14.00 часова до поноћи.

ilu-konobar

Друштво

Ударац по џепу угоститеља: Инспектори кренули у чешљање, пале прве казне

"Током овог првенства саобраћај ће бити преусмјерен на алтернативни путни правац Бањалука-Чађавица-Мркоњић Град и Црна Ријека-Мркоњић Град. Саобраћај ће бити преусмјераван на основу постављене саобраћајне сигнализације и уз физичко обезбјеђење припадника МУП-а Републике Српске", наведено је у саопштењу.

Све такмичарске дисциплине биће одржане на стази у кањону Тијесно, која се убраја у једну од најмодернијих кајак-кану и рафтинг стаза у Европи, у потпуности освијетљеној рефлекторима.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

саобраћај

Бањалука

Јајце

обустава саобраћаја

Кањон Тијесно

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Вртић

Бања Лука

Више од 2.000 дјеце чека на мјесто у вртићу

14 ч

2
Амиџић Станивуковићу: Покажите нам да се може вратити ПДВ, у соби 16 вратите грађанима паре од лијекова

Бања Лука

Амиџић Станивуковићу: Покажите нам да се може вратити ПДВ, у соби 16 вратите грађанима паре од лијекова

14 ч

6
Зграда градске управе у Бањалуци.

Бања Лука

Један споменик скупљи од десетак д‌јечијих игралишта; За д‌јецу кредит, за споменик скоро 2 милиона КМ

15 ч

0
Igor Dodik

Бања Лука

Игор Додик посјетио вртић „Панорама“: Потребна сарадња са Градском управом због капацитета вртића

18 ч

0

  • Најновије

10

25

ИДФ: Елиминисан високорангирани командант Хамаса

10

21

Зашто се чека сатима? ЕЕС систем у пракси "затајио" - Брисел најављује хитне измјене

10

18

Земљотрес погодио Хрватску: "Јак удар, баш се затресло"

10

13

Температура до 36 степени: БиХ на удару врућина, ево када стиже освјежење

10

12

Колико је износила потрошачка корпа за април?

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner