Обустава саобраћај на путу Бањалука - Јајце

Саобраћај ће од данас до суботе, 30. маја, бити потпуно обустављен на магистралном путу Бањалука-Јајце, на локалитету Тијесно, с циљем несметаног одржавања првенства и осигурања безбједности учесника Европског првенства у рафтингу, чији је домаћин Бањалука.
"Обуставе су сведене на најмању могућу мјеру како би се ублажио утицај на локално становништво, те транзитни путнички и теретни саобраћај. На захтјев организатора, обуставу ће спровести Министарство унутрашњих послова /МУП/ Републике Српске", саопштено је из Рафтинг клуба "Кањон", које је организатор.
Саобраћај ће бити потпуно обустављен за сва возила, осим за аутобусе на линијама Бањалука-Бочац и Бањалука-Агино Село, возила којима је то једини приступ насељима, те возила хитних служби и возила која учествују у организацији манифестације и то данас од 10.00 до 16.00 часова, сутра од 9.30 до 19.00 часова, у петак, 29. маја, од 8.00 до 19.30 часова, те у суботу од 14.00 часова до поноћи.
"Током овог првенства саобраћај ће бити преусмјерен на алтернативни путни правац Бањалука-Чађавица-Мркоњић Град и Црна Ријека-Мркоњић Град. Саобраћај ће бити преусмјераван на основу постављене саобраћајне сигнализације и уз физичко обезбјеђење припадника МУП-а Републике Српске", наведено је у саопштењу.
Све такмичарске дисциплине биће одржане на стази у кањону Тијесно, која се убраја у једну од најмодернијих кајак-кану и рафтинг стаза у Европи, у потпуности освијетљеној рефлекторима.
