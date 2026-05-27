Logo
Large banner

Ударац по џепу угоститеља: Инспектори кренули у чешљање, пале прве казне

Аутор:

АТВ
27.05.2026 07:39

Коментари:

0
Kafana Konobar Kafic
Фото: АТВ

Републичка тржишна инспекција започела је контроле регистрације угоститеља у Централни информациони систем у угоститељству, а након 77 извршених контрола у 13 случајева утврђене су неправилности, потврђено је за БЛ портал из Инспектората Републике Српске.

Како наводе, дио субјеката није био регистрован у систем, док поједини нису ажурно евидентирали податке, због чега су до сада изречене казне у укупном износу од 18.800 КМ.

Из Инспектората подсјећају да је кориштење система бесплатно за све угоститеље који пружају услуге смјештаја, те да је једина обавеза обезбиједити интернет везу за приступ систему.

Ко мора бити регистрован и колике су казне

Према Закону о угоститељству, обавезу регистрације имају сви угоститељи који пружају услуге смјештаја, укључујући хотеле, мотеле, пансионе, хостеле, апартмане, куће за одмор, објекте сеоског туризма и друге врсте смјештаја.

Законом је прописана казна од 1.500 КМ за угоститеља као привредно друштво уколико не унесе податке у Централни информациони систем, док одговорно лице може бити кажњено са 700 КМ. За предузетнике је предвиђена казна од 1.000 КМ.

Казне су прописане и за неажурно или неправилно евидентирање података. У том случају привредно друштво може бити кажњено са 800 КМ, одговорно лице са 300 КМ, а предузетник са 600 КМ.

“Примарни циљ инспекције није кажњавање, већ регистрација и легализација субјеката, односно увођење њиховог пословања у законске оквире. Међутим, у случајевима утврђених неправилности предузимаће се мјере прописане законом”, поручују из Инспектората РС.

Додају да позивају угоститеље да не чекају долазак инспектора, већ да на вријеме изврше регистрацију и редовно уносе податке како би избјегли санкције.

Контроле се настављају

Из Инспектората наводе да ће контроле бити настављене и у наредном периоду, али подсјећају да они нису надлежни за управљање Централним информационим системом, те да се подаци о укупном броју регистрованих угоститеља могу добити од Министарства трговине и туризма Републике Српске.

Из Министарства су за БЛ портал само кратко потврдили да је одржан састанак са представницима туристичких организација на којем се разговарало о имплементацији система, расту броја регистрација, као и потреби боље координације свих укључених институција и организација, пише БЛ портал.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Угоститељи

Инспекција

смјештај

казне

Република Српска

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Појачане контроле регистрације угоститеља који пружају услуге смјештаја

Република Српска

Појачане контроле регистрације угоститеља који пружају услуге смјештаја

1 мј

0
Kafana Konobar Kafic

Друштво

Мање од половине угоститеља пријављено у Централни информациони систем

1 мј

0
Кафић

Република Српска

Нова правила за угоститеље у Српској: Уводи се дигитална контрола и сузбија сива економија

2 мј

1
Ватрогасци стоје поред ватрогасног аута.

Хроника

Изгорио угоститељски објекат: Дио насеља био без струје

1 мј

0

Више из рубрике

Полиција на мјесту злочина, увиђај

Друштво

Од данас строже казне за обијесну вожњу у БиХ: Возила могу бити трајно одузета

3 ч

0
Детаљан поглед на минарет са украшеним дизајном под ведрим плавим небом, уоквирен лишћем дрвећа.

Друштво

Муслимански вјерници обиљежавају први дан Курбан-бајрама

3 ч

0
Школа дјеца ђаци ученици

Друштво

Мала матура у Српској: Ученици бољи него раније

3 ч

0
Православље, црква

Друштво

Дан тишине и молитве: Данас славимо Светог мученика Исидора Хиоског

3 ч

0

  • Најновије

10

25

ИДФ: Елиминисан високорангирани командант Хамаса

10

21

Зашто се чека сатима? ЕЕС систем у пракси "затајио" - Брисел најављује хитне измјене

10

18

Земљотрес погодио Хрватску: "Јак удар, баш се затресло"

10

13

Температура до 36 степени: БиХ на удару врућина, ево када стиже освјежење

10

12

Колико је износила потрошачка корпа за април?

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner