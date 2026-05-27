Ударац по џепу угоститеља: Инспектори кренули у чешљање, пале прве казне

Републичка тржишна инспекција започела је контроле регистрације угоститеља у Централни информациони систем у угоститељству, а након 77 извршених контрола у 13 случајева утврђене су неправилности, потврђено је за БЛ портал из Инспектората Републике Српске.
Како наводе, дио субјеката није био регистрован у систем, док поједини нису ажурно евидентирали податке, због чега су до сада изречене казне у укупном износу од 18.800 КМ.
Из Инспектората подсјећају да је кориштење система бесплатно за све угоститеље који пружају услуге смјештаја, те да је једина обавеза обезбиједити интернет везу за приступ систему.
Према Закону о угоститељству, обавезу регистрације имају сви угоститељи који пружају услуге смјештаја, укључујући хотеле, мотеле, пансионе, хостеле, апартмане, куће за одмор, објекте сеоског туризма и друге врсте смјештаја.
Законом је прописана казна од 1.500 КМ за угоститеља као привредно друштво уколико не унесе податке у Централни информациони систем, док одговорно лице може бити кажњено са 700 КМ. За предузетнике је предвиђена казна од 1.000 КМ.
Казне су прописане и за неажурно или неправилно евидентирање података. У том случају привредно друштво може бити кажњено са 800 КМ, одговорно лице са 300 КМ, а предузетник са 600 КМ.
“Примарни циљ инспекције није кажњавање, већ регистрација и легализација субјеката, односно увођење њиховог пословања у законске оквире. Међутим, у случајевима утврђених неправилности предузимаће се мјере прописане законом”, поручују из Инспектората РС.
Додају да позивају угоститеље да не чекају долазак инспектора, већ да на вријеме изврше регистрацију и редовно уносе податке како би избјегли санкције.
Из Инспектората наводе да ће контроле бити настављене и у наредном периоду, али подсјећају да они нису надлежни за управљање Централним информационим системом, те да се подаци о укупном броју регистрованих угоститеља могу добити од Министарства трговине и туризма Републике Српске.
Из Министарства су за БЛ портал само кратко потврдили да је одржан састанак са представницима туристичких организација на којем се разговарало о имплементацији система, расту броја регистрација, као и потреби боље координације свих укључених институција и организација, пише БЛ портал.
