Појачане контроле регистрације угоститеља који пружају услуге смјештаја

Тржишна инспекција Републике Српске појачаће контроле регистрације корисника у централни информациони систем у угоститељству.
У саопштењу из Инспектора се наводи да ће посебна пажња бити усмјерена на субјекте који су у протеклом периоду одјавили дјелатност како би била провјерена вјеродостојности одјаве.
Из Инспектората позивају угоститеље који пружају услугу смјештаја да се регистрацију и изврше своју законску обавезу.
У централни информациони систем дужни да се, у складу са одредбама Закона о угоститељству, региструју сви угоститељи који пружају услуге смјештаја, хотел, мотел, пансион, апартман, кућа за одмор, хостел, објекат сеоског туризма, напомињу из Инспектората.
У саопштењу из Инспектората наводи се да систем садржи све релевантне податке о пружаоцима услуге смјештаја, објектима за смјештај и гостима, посредством којег се врши њихова евиденција и уносе други подаци проистекли из обављања угоститељске дјелатности.
Централни информациони систем обезбјеђује бољу контролу, ефикаснију наплату јавних прихода, поузданији увид у статистичке показатеље, те унапређује активности на сузбијању сиве економије.
Приступ је бесплатан за све угоститеље који пружају услугу смјештаја, а једина обавеза угоститеља је да обезбиједи интернет везу за приступ систему, што је минималан напор јер у пракси сви субјекти већ имају приступ интернету.
Примарни циљ инспекције није кажњавање, већ регистрација и легализација субјеката, односно увођење њиховог пословања у законске оквире, међутим у случајевима утврђених неправилности биће предузете законом прописане мјере.
Законом је прописана казна од 1.500 КМ за угоститеља као привредно друштво ако не унесе податке у централни информациони систем, за одговорно лице казна од 700 КМ, а за угоститеља као предузетника је 1.000 КМ, напомиње се у саопштењу.
Република Српска
3 ч0
Република Српска
3 ч0
Република Српска
3 ч0
Република Српска
4 ч0
Најновије
14
08
14
02
14
02
13
56
13
50
