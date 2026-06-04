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Славимо рођендан; Ступар: Телевизија никада неће умријети, АТВ је доказ!

Аутор:

АТВ
04.06.2026 10:08

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директор маркетинга и комуникација АТВ-а
Фото: ATV

Дејан Ступар, директор маркетинга и комуникација АТВ-а честитао је рођендан у име менаџмента свим колегама као и свим запосленима те вама због којих смо и данас, 29. година касније и даље ту!

„Заиста је јубилеј, посебно у задњих ових неколико година, које су иза нас и које су нам биле врло тешке и врло изазовне. Данас је много тога другачије, да не кажем да је све другачије. Друштвене мреже, дигиталне платформе, све је то оно нешто што је приоритет и фокус цијелој јавности, публици и свима. Оно на чему ми заиста радимо и стратешки инсистирамо је да улажемо у дигиталну платформу и да је развијамо и идемо у корак с трендовима“, поручио је Ступар.

Наша платформа www.atvbl.rs је једна од технички најспремнијих и најбржих када је ријеч о веб порталима, поручио је Ступар те је нагласио да у односу на све остале медије и наше друштвене мреже су и по броју пратилаца и садржају као и броју платформи на којима смо присутни, неупитно број 1!

„29 година, заиста велика, велика ствар за нашу медијску кућу, за све наше колеге, који су издржали неке тешке године, бројне изазове и ево сви смо и даље на окупу, нико није отишао и некако, спремамо се за ову четврту деценију“, поручио је Ступар.

Директор маркетинга и комуникација АТВ-а нагласио је да је његова жеља за овај 29. рођендан да у будућности буде технолошки, технички, продукцијски и у сваком другом смислу испред осталих.

„Да пратимо све трендове, који се дешавају и да у том смислу заиста улажемо у све наше ресурсе. С друге стране ту су наша нова студија, ево Јутарњи програм, Центар дана, вијести, које су биле прије неколико мјесеци... Све су то ствари на којима радимо вриједно, посвећено. Планирамо их дугорочно, стратешки, желимо да понудимо нешто, не само ново него и другачије, нашој публици“, казао је Ступар.

Такође, он је напоменуо и дигиталне платформе, друштвене мреже, као и програмски садржај и све у нашој програмској продукцији, али и они који ће тек бити попут серија, филмова и др. те се с тога наставља рад даље у циљу задржавања статуса „другачији и првих“ у односу на друге медије.

„Телевизија никада неће изумријети и то дефинитивно никад. То су говорили некад за радио, данас за телевизију. Наравно, телевизија и сви традиционални медији треба да прате трендове и све оно што се дешава у свијету медија како бисмо ишли у корак са трендовима. Телевизија никада неће умријети, а АТВ је можда и најбољи доказ тога“, јасан је Ступар.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Дејан Ступар

маркетинг

друштвене мреже

АТВ 29 година

рођендан

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