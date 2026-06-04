Од данас једним тагом кроз Србију и Српску

Аутор:АТВ
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На ауто-путевима у Србији и Републици Српској од данас ће бити омогућено коришћење једног ТАГ уређаја, саопштено је из предузећа "Путеви Србије".
У овом предузећу истичу да је њихова сарадња са "Аутопутевима Републике Српске" омогућила корисницима да једним ТАГ уређајем несметано користе ауто-путеве у Србији и Српској, без потребе набавке додатних уређаја или заустављања на наплатним станицама.
Нови систем наплате путарина ступа на снагу у 9.00 часова.
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић истакао је да један ТАГ уређај за путарине у Србији и у Републици Српској није само техничко рјешење.
"То је још једна потврда наше повезаности са матицом. У практичном смислу мање чекања, више кретања, једноставније повезивање људи и привреде", навео је Минић на друштвеној мрежи "Икс".
Из "Путева Србије" нагласили су да интегрисани систем електронске наплате путарине "TOLL4ALL" сада обухвата пет система који чине Србија, Република Српска, Сјеверна Македонија, Црна Гора и Хрватска, чиме се наставља процес регионалног повезивања и унапређења мобилности грађана и привреде.
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