Важе ли налази љекара приватних ординација у јавним домовима здравља?

Аутор:Теодора Беговић
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Десило вам се да породични љекар неће да вам пропише рецепт или упутницу за дијагностику коју је препоручио љекар у приватној здравственој установи? Нажалост, нисте усамљени.
Десило вам се да породични љекар неће да вам пропише рецепт или упутницу за дијагностику коју је препоручио љекар у приватној здравственој установи? Нажалост, нисте усамљени.
Љекари породичне медицине немају могућност да прихвате налаз и поступе према налазу специјалиста из приватних ординација у случају да та приватна установа нема уговор с Фондом.
Нисте сигурни ни ако здравствена установа има уговор с Фондом, јер само љекари који посједују одређену шифру коју су добили од Фонда здравственог осигурања могу да вам омогуће да из приватног наставите лијечење у јавном здравственом систему. Није до краја јасно како се осваја магична шифра и како пацијенти могу да сазнају који љекар је има, а који не прије него што се с прегледа код приватника упуте код свог породичног доктора.
Пацијенти који због дуге листе чекања на УКЦ-у Републике Српске одлуче да преглед код специјалисте обаве приватно имају разлог за бригу. Уколико им љекар у приватној ординацији препоручи медицинску рехабилитацију, ортопедско помагало, ЦТ или магнет, када дођу код свог породичног доктора постоји могућности да се налаз неће уважити, те да ће морати поново у ред чекања на УКЦ. Разлог тога је што у свакој приватној клиници само један љекар, који је потписао уговор са Фондом, добије шифру помоћу које породични љекар може да уважи налаз и напише потребну упутницу, док сви други – не могу.
"Оно што прави проблеме је губитак времена. Значи, то дефинитивно прави проблеме пацијентима. Они губе вријеме и имају празан ход. Нажалост, дају свој новац на прегледе који не могу адекватно завршити дијагностичку обраду коју су започели. Такав начин рада прави проблеме и нама, породичним љекарима, али и пацијентима. На крају крајева, прави проблеме и Фонду јер ће се незадовољни корисници жалити у ФЗО да нису добили неку одређену услугу. Они имају право да се жале, а то им чак и ми савјетујемо", рекла је породични љекар у Дому здравља Бањалука Милијана Ђајић.
Иако се медицински налаз сваког доктора може узети у разматрање , остваривање појединих права из обавезног здравственог осигурања условљено је постојањем одговарајућег приједлога издатог од овлаштеног доктора са додјељеном шифром Фонда. Ова одлука донесена је како би се спријечиле малверзације, поручују из Фонда здравственог осигурања Републике Српске.
"Када је ријеч о предлагању и остваривању права из обавезног здравственог осигурања за одређене дијагностичке и терапијске процедуре, Фонд додјељује посебне овлаштене шифре докторима који испуњавају прописане услове. То се, између осталог, односи на предлагање медицинске рехабилитације, радиолошке дијагностике (МР и КТ), медицинских средстава, ортопедских и других помагала, као и других права за која су прописани посебни услови. У таквим случајевима, налаз ће бити уважен уколико је приједлог сачињен од стране доктора којем је додијељена одговарајућа шифра од стране Фонда, а исти је дужан користити додијељену шифру у здравственој установи у којој обавља дјелатност", истакли су из Фонда здравственог осигурања Републике Српске.
Наведена правила примјењују се једнако на све осигуранике, без обзира на дијагнозу или њихов статус, у складу са важећим прописима Фонда здравственог осигурања.
"У случају да пацијент достави налаз из приватне здравствене установе која нема закључен уговор са Фондом здравственог осигурања Републике Српске, изабрани доктор може, на основу медицинске документације и процјене здравственог стања пацијента, издати рецепте и упутнице за остваривање здравствених услуга из обавезног здравственог осигурања. Међутим, пацијент не може остварити одређена права која су регулисана посебним актима и правилницима Фонда здравственог осигурања Републике Српске, а која подразумијевају да се поступак остваривања права заснива на налазима и приједлозима здравствених установа које имају уговор са Фондом", изјавио је начелник Службе породичне медицине у Дому здравља Бањалука Анастасија Стокановић.
Уколико љекар процијени да се ради о малигној болести или неком другом тешком стању због чега је љекар препоручио магнет или неку другу претрагу, постоји хитна процедура како би се пацијент примио на УКЦ и одрадио сву потребну дијагностику.
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