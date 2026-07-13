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Састанак гатачких и републичких челника у Гацку

Аутор:

Бојан Носовић
13.07.2026 22:50

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Гацко
Фото: Virtualna Hercegovina

О важним инфраструктурним пројектима разговарано је на данашњем састанку републичких и гатачких власти, потврђено је за АТВ.

Начелник општине Гацко Вукота Говедарица састао се данас послијеподне са предсједником Владе Републике Српске Савом Минићем и предсједником СНСД-а Милорадом Додиком.

Иако се спекулисало да се Гацку смијеши нова скупштинска већина, актери састанка за АТВ кажу да се причало о важним пројектима.

"О већини се није говорило. Тема су били пројекти и како унаприједити живот грађана", за АТВ каже Вукота Говедарица начелник општине Гацко.

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Исто то потврђује и први човјек гатачког СНСД-а Милинко Милидраг.

"Састанак се десило, али о већини није разговарано, тема су били инфраструктурни пројекти", каже Милидраг.

Према незваничним информацијама АТВ-а, план је да се у Гацку прави нови вртић, обилазница, а Влада Српске ће за гатачко Културно љето обезбиједити 50.000 марака.

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Тагови :

Гацко

Састанак

Вукота Говедарица

Милорад Додик

Саво Минић

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