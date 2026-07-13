Младић из БиХ осумњичен за 56 крађа у Француској?

Аутор:АТВ редакција
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Држављанин Босне и Херцеговине, стар 26 година, ухапшен је и изведен пред истражног судију у француском граду Монбелијар, након што је повезан са крађом катализатора.
Како преносе медији, од почетка године пријављено је чак 56 крађа катализатора, али њега су тренутно успјели да повежу само са осам инцидената.
Вјерује се да је младић, који већ има налог за депортацију (OQTF), починио крађе широм подручја Монбелијара:
"Нисмо још увијек успјели да докажемо његову умијешаност у 56 инцидената пријављених од почетка године, али истражитељи (полиција Монбелијара ради заједно са онима из Белфора) су увјерени да је он дио много веће мреже", изјавио је Фредерик Мујл, замјеник тужиоца у Монбелијару.
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Осумњичени, који је ухапшен у понедјељак у кући своје дјевојке у Оденкуру, такође се кривично гони и за насиље у породици и оштећење имовине, због чега је и добио налог за депортацију. Суђење је заказано за 13. август, преносе Независне новине.
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