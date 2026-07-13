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Трамп: Настављена непријатељства између САД и Ирана

Аутор:

АТВ редакција
13.07.2026 22:46

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амерички предсједник Доналд Трамп
Фото: Tanjug/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Предсједник САД-а, Доналд Трамп, обавијестио је Конгрес да су настављена непријатељства између САД и Ирана, објавио је лист "Њујорк тајмс".

Лист се позвао на писмо америчким законодавцима које је послато у петак, 10. јула, те наводи да их је Трамп обавијестио да су америчке снаге 7. јула извеле "одбрамбене ударе" на мете у Исламској Републици.

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САД су покренуле неколико таласа удара на Иран 8. јула. Централна команда САД саопштила је да су напади били одговор на иранско мијешање у комерцијални бродски саобраћај у Ормуском мореузу.

Техеран је одговорио ударима на америчке базе у Кувајту, Бахреину и Јордану.

(Срна)

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Тагови :

Доналд Трамп

Америка

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