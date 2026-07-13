Мађарски парламент усвојио амандман на Устав, предвиђена и смјена предсједника

Аутор:АТВ редакција
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Мађарски парламент је у одсуству опозиционих странака усвојио амандман на Устав који, између осталог, предвиђа смјену предсједника и ограничење мандата посланика.
Нацрт амандмана, који је 4. јула представио премијер Петер Мађар, подржало је 139 посланика из странке Тиса.
Шест посланика из странке Наша домовина гласало је против.
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Посланици из опозиционих странака Фидес и Хришћанско-демократске народне странке бојкотовали су сједницу, али то није спријечило усвајање амандмана, јер Мађарова странка Тиса има уставну већину у парламенту, преноси Срна.
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