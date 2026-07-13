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Мађарски парламент усвојио амандман на Устав, предвиђена и смјена предсједника

Аутор:

АТВ редакција
13.07.2026 21:14

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Депутије су гласале о 17. амандману на Основни закон на пленарној сједници парламента у Будимпешти, Мађарска, у понед‌јељак, 13. јула 2026.
Фото: Robert Hegedus /MTI via AP / Tanjug

Мађарски парламент је у одсуству опозиционих странака усвојио амандман на Устав који, између осталог, предвиђа смјену предсједника и ограничење мандата посланика.

Нацрт амандмана, који је 4. јула представио премијер Петер Мађар, подржало је 139 посланика из странке Тиса.

Шест посланика из странке Наша домовина гласало је против.

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Посланици из опозиционих странака Фидес и Хришћанско-демократске народне странке бојкотовали су сједницу, али то није спријечило усвајање амандмана, јер Мађарова странка Тиса има уставну већину у парламенту, преноси Срна.

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Тагови :

Мађарска

Петер Мађар

Странка Тиса

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