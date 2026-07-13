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У близини Капитола приведен наоружани мушкарац

Аутор:

АТВ редакција
13.07.2026 20:00

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У близини Капитола приведен наоружани мушкарац
Фото: Tanjug/AP/Mariam Zuhaib

У близини зграде Капитола у Вашингтону, приведен је наоружани мушкарац.

"Управо смо ухапсили мушкарца на Сјеверној барикади Капитола који је имао ватрено оружје. Ватрено оружје је забрањено на територији Капитола", наведено је у полицијском саопштењу.

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Додају да ће Сјеверна барикада бити затворена док траје истрага, преноси Срна.

Истражиоци раде на прикупљању више детаља о осумњиченом и разлогу његовог присуства у близини Капитола.

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Вашингтон

хапшење

Америка

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