У близини Капитола приведен наоружани мушкарац

Аутор:АТВ редакција
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У близини зграде Капитола у Вашингтону, приведен је наоружани мушкарац.
"Управо смо ухапсили мушкарца на Сјеверној барикади Капитола који је имао ватрено оружје. Ватрено оружје је забрањено на територији Капитола", наведено је у полицијском саопштењу.
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Додају да ће Сјеверна барикада бити затворена док траје истрага, преноси Срна.
Истражиоци раде на прикупљању више детаља о осумњиченом и разлогу његовог присуства у близини Капитола.
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