Резолуција усаглашена: Хрватски сабор о правима Хрвата у БиХ

Аутор:Весна Азић
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Посебна изборна јединица за Хрвате, крај прегласавања и легитимно представљање. То су поруке приједлога резолуције коју су усагласили Домовински покрет и ХДЗ Хрватске.
Измјене су у односу на текст претходне резолуције биле, како кажу - само козметичке. Циљ остаје исти. Хрвати морају сами бирати своје политичке представнике.
"Нас устав Републике Хрватске обвезује да водимо бригу о свом народу и ми ћемо учинити све што је у нашој моћи политичкој, имамо је хвала Богу, да омогућимо да наш народ буде конститутиван, да буде равноправан и да га нико други не може прегласан него да сами себи бирамо своје представнике", рекао је Даниел Спајић, главни секретар и посланик Домовинског покрета у Хрватском сабору.
Није ово први покушај да се ријеши хрватско питање у БиХ. Безброј таквих, прича и резолуција уназад 20 година наслушао се и први човјек ХДЗ-а БиХ. Нажалост, како каже, ни једна није угледала свијетлост дана. Јасно је да би усвајање резолуције оснажило положај хрватског народа. Али, за то је потребна сагласност представника сва три конститутивна народа у БиХ.
"Увјерен сам да у коначници морамо ријешити питање легитимног представљања у БиХ потпуне уставне равноправности хрватског народа са преостала два народа. Такође, нема ништа двосмислено у ономе што сам сада казао. Како то урадити? На нама је – ево након ове успоставе нове власти након избора да то буде једно од првих питања које ћемо поставити и трајно ријешити. Јер, без тога ми ћемо имати још 4 изгубљене године у БиХ", рекао је Драган Човић, предсједник ХДЗ-а БиХ.
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Подршку очекивано неће добити од Странке демократске акције. Резолуцију тумаче као континуирано мијешања у унутрашња питања БиХ. Истини за вољу, кажу, Хрватска то никада није ни престала да ради. Засебна изборна јединица теже им пада од формирања трећег ентитета у БиХ.
"Ви када имате трећи ентитет, онда преузмете неке друге обавезе сигурносне и економске и остале. Овако имаћемо засебну изборну јединицу, а онда унутар те изборне јединице ћемо црпити новце Сарајева, Зенице, Тузле, Бањалуке и Бијељине- за наше пројекте, у нашој изборној јединици. Мислим да је то врло неискрено, врло некоректно, врло недобронамјерно. Наравно да неће имати подршку на тај начин", рекао је Харис Шабановић, посланик СДА у Представничком дому Парламента ФБиХ.
Ипак, подршка принципу да конститутивни народи сами бирају своје представнике стиже из првих редова СНСД-а. Хрватски народ годинама није имао могућност да бира свог легитимног члана Предсједништва БиХ.
"Сматрамо да је хрватски народ понижен и потцијењен од стране бошњачког народа везано за избор члана Предсједништва БиХ. Подржачемо сваку иницијативу да се то питање ријеши. Једино исправно послије свих понуда које су долазиле, а ја сам био свједок тога јесте да се за избор хрватског члана Предсједништва обезбиједи хрватска изборна јединица", рекао је Милорад Додик, предсједник СНСД-а.
Расправа о приједлогу резолуције заказана је за сутра. Коначан суд и гласање су планирани у сриједу. Уколико добије подршку посланика, Хрватски сабор ће први пут званично подржати легитимно политичко представљање Хрвата у БиХ. Резолуција неће имати правно обавезујућу снагу у БиХ, али ће представљати јасан политички став Загреба према једном од најосјетљивијих питања, у БиХ.
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