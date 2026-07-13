Некад индустријски гигант, данас на огласу за продају: Затворена фабрика након 65 година рада

Аутор:АТВ редакција
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Фабрика папира Белишће у Хрватској, која је послије 65 година рада затворена прошле године, сада је понуђена на продају за 19 милиона евра.
На огласнику Њушкало објављен је оглас за продају комплетног индустријског комплекса, који обухвата више од 255.000 квадратних метара земљишта са комплетном инфраструктуром, преноси БлицБизнис.
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Иако се продаје некадашњи погон за производњу папира, компанија ДС Смитх остаје у Белишћу и наставља улагања у фабрику амбалаже.
Према огласу, на продају је индустријски комплекс укупне површине 255.000 квадратних метара, док затворени производни и складишни простори заузимају 13.725 квадратних метара.
Комплекс укључује хале, радионице, складишта, комплетну инфраструктуру и све прикључке, а оглас је објавила компанија ЦБРЕ, једна од највећих свјетских компанија за комерцијалне некретнине и инвестиције.
Фабрика папира Белишће престала је са радом у новембру 2025. године, чиме је окончана производња која је трајала више од шест деценија.
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Компанија ДС Смитх преузела је фабрику још 2015. године и наставила производњу све до тренутка када је постала дио америчке компаније Интернатионал Папер.
Како америчка компанија већ посједује производне капацитете у Европи, погон у Белишћу процјењен је као неисплатив за даље пословање.
Иако продаје фабрику папира, ДС Смитх не напушта Хрватску.
Регионални директор компаније Марио Милер изјавио је да је продаја дио процеса одговорног затварања производње и стратешког усмјеравања пословања, нагласивши да Хрватска остаје важно тржиште за компанију.
Истовремено, ДС Смитх улаже 15 милиона евра у фабрику амбалаже у Белишћу.
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Према његовим ријечима, инвестиција ће повећати производне капацитете, модернизовати производњу и омогућити бољу подршку постојећим и будућим купцима.
Грађевински радови су већ у току, док се постављање нове производне линије одвија према плану.
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