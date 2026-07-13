Шта најчешће отказује на електричним аутомобилима: Није у питању батерија

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Иако се приликом куповине половног електричног аутомобила многи питају шта ако откаже високонапонска батерија, истраживање показује да тај страх можда и није оправдан.
Анализа британске компаније "Warrantywise", заснована на захтјевима за поправке под гаранцијом, показује да власници половних електричних аутомобила далеко чешће имају проблема са уобичајеним електричним и механичким компонентама него са главном погонском батеријом.
Стил
Стилски савјети за модеран и шик изглед на плажи
Највише пријава односило се на разне електричне кварове, укључујући сензоре и системе централног закључавања.
Просјечна поправка сензора износила је око 810 фунти (935 евра), док је поправка система централног закључавања у просјеку коштала око 900 фунти (1.040 евра). У појединачним случајевима рачуни су прелазили 3.000 фунти (3.460 евра), па чак и 4.000 фунти (4.615 евра), у зависности од врсте квара.
На листи најчешћих кварова нашли су се и дијелови вјешања. Просјечан трошак њихове поправке износио је више од 1.200 фунти (1.385 евра), док је најскупљи појединачни случај премашио 4.100 фунти (4.730 евра). Иако електрични аутомобили немају мотор са унутрашњим сагоријевањем ни класични мјењач, и даље користе велики број механичких дијелова који се с временом троше. Због веће масе возила, управо је вјешање изложено додатним оптерећењима.
Једина компонента специфична за електричне аутомобиле која се нашла међу пет најчешћих кварова био је уграђени пуњач.
Друштво
Многе ће разочарати вријеме за викенд, ово су прогнозе метеоролога
Просјечан рачун за његову поправку износио је 2.160 фунти (2.490 евра), али је најскупљи забиљежени случај достигао чак 10.455 фунти (12.060 евра). Такви кварови нису чести, али када се догоде, могу бити веома скупи.
Занимљиво је да се главна високонапонска батерија, која највише забрињава купце половних електричних аутомобила, уопште није нашла међу пет најчешћих кварова. То не значи да се не може покварити, већ да су такви случајеви, према подацима компаније Warrantywise, релативно ријетки. Један од разлога вјероватно је и чињеница да произвођачи за погонске батерије углавном нуде знатно дуже фабричке гаранције него за остатак возила. Када ипак дође до проблема, просјечан трошак поправке прелази 6.400 фунти (7.384 евра).
Истраживање је показало и да је просјечна вриједност захтјева за поправке електричних аутомобила између 2024. и 2025. године порасла за 10.7 одсто.
Електрични аутомобил на пуњачу током теста издржљивости батерије
Љубав и секс
Двије ствари које показују да вам је партнер одан
Аутори наглашавају да то не значи нужно да су електрични аутомобили постали непоузданији. На раст трошкова утицали су инфлација, скупљи резервни дијелови и већи трошкови рада.
Иако се анализа односи само на возила обухваћена гаранцијама компаније Warrantywise, а не на све електричне аутомобиле на путевима, резултати показују да квар главне погонске батерије, који многе одвраћа од куповине половног електричног возила, у пракси није проблем са којим се власници најчешће сусрећу. Напротив, далеко више проблема стварају "обични" електрични системи, вјешање и помоћна 12-волтна батерија, док је квар главне батерије и даље релативно ријетка појава.
(Индекс)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Тренутно на програму