Двије ствари које показују да вам је партнер одан

Аутор:АТВ редакција
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Оданост у вези се најчешће доказује свакодневним гестовима.
Психолог Марк Траверс сматра да се оданост препознаје по томе да ли се партнерове ријечи и дјела поклапају, као и да ли остаје уз другу особу и у тешким периодима. Издвојио је двије навике за које каже да најбоље показују колико је партнер заиста одан у љубавном односу.
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Према Траверсу, оданост се прије свега види у томе колико су партнерове ријечи усклађене са његовим понашањем.
"У једном тренутку ријечи једноставно престану да буду поуздан показатељ онога што слиједи", наводи за Псyцхологy Тодаy. Додаје да повјерење не нарушавају само велика разочарања, већ и мале недосљедности које се временом гомилају.
Када се партнерове намјере и поступци углавном поклапају, нема потребе да стално преиспитујете његова обећања.
"Управо је то оно што оданост доноси у везу – досљедност и предвидљивост", објашњава психолог. Истиче да се осјећај сигурности гради управо кроз свакодневну досљедност, а не кроз повремене велике гестове.
Траверс сматра да се права оданост посебно види у стресним и захтјевним периодима.
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"Када до тога неизбјежно дође, кључно је како се пар носи са тим. Партнер који пружа подршку и показује поштовање помаже другој особи да се осјећа сигурно чак и у најтежим тренуцима."
Важно је штитити партнерово достојанство и када није присутан, као и остати уз њега када се суочава са притиском или критикама, преноси СуперЖена.
"Када вам неко досљедно чува леђа у стресним или друштвено изложеним ситуацијама, показује вам да сте му важни, да сте сигурни и да бира вашу страну прије свих осталих. То је оданост у свом најчистијем облику", закључује Траверс.
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