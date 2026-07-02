На ивици смрти рекли "да": Филмска просидба на 443 метра висине завршила хапшењем

Аутор:АТВ редакција
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Руски авантуристи и инфлуенсери Ангела Николау (33) и Иван "Вања" Биркус (правим именом Иван Кузњецов, 32) илегално су се попели на сам врх чувеног Емпајер стејт билдинга у Њујорку, на висину од чак 443 метра, гдје је услиједила филмска просидба.
Овај пар није обичан заљубљени двојац. Ангела и Иван годинама су познати широм свијета по екстремном "роофтоппингу", пењању на највише зграде и грађевине без заштитне опреме, а њихове вратоломије прати више милиона људи на друштвеним мрежама.
Њихова невјероватна љубавна прича већ је преточена у Нетфликсов документарац "Skywalkers: A Love Story", који приказује како заједно освајају неке од највиших грађевина на планети.
Овог пута одлучили су да надмаше сами себе.
Обучени у црно и са маскама на лицу, успјели су да заобиђу обезбјеђење и попну се на антену једне од најпознатијих зграда на свијету. На самом врху развили су транспарент са поруком: "Када моћ љубави побиједи љубав према моћи, свијет ће упознати мир." који је повезан са Џимијем Хендриксом.
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Након неколико минута проведених изнад Менхетна, Иван је клекнуо, извадио вјеренички прстен и запросио Ангелу, која је одмах пристала.
Али бајка није дуго трајала.
Чим су сишли са антене, сачекали су их припадници њујоршке полиције, који су их привели без отпора. Против пара су покренути поступци због више озбиљних прекршаја и кривичних дјела, међу којима су неовлашћен улазак, угрожавање безбједности и провала.
Ангела није непознато име у свијету екстремних спортова. Одрaсла је у породици циркуских умјетника, гдје је још као дијете развила акробатске вјештине које су јој касније помогле да постане једна од најпознатијих "освајачица кровова" на свијету.
Иван иза себе такође има бројне спектакуларне успоне на небодере и друге високе грађевине широм планете.
Док једни њихов потез називају најлуђом просидбом икада, други сматрају да су због неколико минута славе ризиковали сопствене животе, али и безбједност других људи. Ипак, једно је сигурно, о њиховој вјеридби данас прича цио свијет, преноси Информер.
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