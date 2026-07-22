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САД обавијестиле Израел да планирају да интензивирају војне ударе на Иран

Аутор:

АТВ редакција
22.07.2026 22:14

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САД обавијестиле Израел да планирају да интензивирају војне ударе на Иран
Фото: Tanjug / AP / Alex Brandon

Сједињене Америчке Државе су обавијестиле Израел да у наредним данима планирају да појачају војне ударе на Иран, укључујући и употребу тешких бомбардера, први пут од овогодишње заједничке америчко-израелске кампање против Ирана, пренијели су данас израелски медији.

Према овим тврдњама, очекује се да ће амерички бомбардери гађати нуклеарно постројење Пикејкс маунтин у близини града Ком, с обзиром на поновљене пријетње америчког предсједника Доналда Трампа током протекле недјеље да ће та област веома брзо бити на удару америчких снага, преноси Тајмс оф Израел.

Блиска безбједносна координација између Израела и САД наводно има за циљ да омогући Израелу да се припреми за могућност да Иран одговори на појачане америчке ударе ескалацијом својих напада, укључујући лансирање ракета на Израел због чега је Израел од вечерас у стању највише приправности.

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Тагови :

Израел

Америка

Иран

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