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Уругвајци пуцали у Аргентинце, на навијаче испаљена киша метака

22.07.2026 19:16

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Уругвајци пуцали у Аргентинце, на навијаче испаљена киша метака
Фото: X/@NNhelber

Дивљање хулигана и пуцњава обиљежило је повратак навијача аргентинског Тигра са гостовања Националу, пошто је на њихов аутобус испаљена киша метака.

У овом оружаном нападу страдала су двојица навијача тима из Буенос Ајреса. Они су са прострелним ранама хитно пребачени у болницу, али су љекари потврдили да нису у животној опасности и да се налазе у стабилном стању, јавља "Оле".

Инцидент се одиграо док је око две хиљаде гостујућих присталица у сјајном расположењу путовало назад, славећи убједљив тријумф од 3:0 у првој утакмици шеснаестине финала Копа Судамерикана.

Хулигани који навијају за Национал прво су блокирали и каменовали возила, да би затим извадили ватрено оружје и испалили десетак хитаца. До засједе је дошло на раскрсници Руте 1 и Авеније Сибилс, недуго пошто су аутобуси напустили стадион "Гран Парк Централ" и кренули ка Колонији.

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Тагови :

Уругвај

Аргентина

Пуцњава

Навијачи

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