Уругвајци пуцали у Аргентинце, на навијаче испаљена киша метака

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Дивљање хулигана и пуцњава обиљежило је повратак навијача аргентинског Тигра са гостовања Националу, пошто је на њихов аутобус испаљена киша метака.
У овом оружаном нападу страдала су двојица навијача тима из Буенос Ајреса. Они су са прострелним ранама хитно пребачени у болницу, али су љекари потврдили да нису у животној опасности и да се налазе у стабилном стању, јавља "Оле".
Инцидент се одиграо док је око две хиљаде гостујућих присталица у сјајном расположењу путовало назад, славећи убједљив тријумф од 3:0 у првој утакмици шеснаестине финала Копа Судамерикана.
Хулигани који навијају за Национал прво су блокирали и каменовали возила, да би затим извадили ватрено оружје и испалили десетак хитаца. До засједе је дошло на раскрсници Руте 1 и Авеније Сибилс, недуго пошто су аутобуси напустили стадион "Гран Парк Централ" и кренули ка Колонији.
🚨AHORA🚨Violento ataque en Uruguay: — Nico Helber (@NNhelber) July 22, 2026
Barras de Nacional balearon el micro de hinchas de Tigre.
Hay dos heridos trasladados a un hospital de Montevideo. pic.twitter.com/7pA1pyqCaQ
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