Хаос у Ротердаму: Два трамваја се сударила, повријеђено 15 особа

Аутор:АТВ редакција
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Два трамваја сударила су се у сриједу на једном од најпознатијих мостова у холандском граду Ротердаму, при чему је повријеђено најмање 15 особа, саопштиле су надлежне службе.
Ерасмусов мост, који прелази преко ријеке Мас, једно је од главних саобраћајних чворишта и симбола овог лучког града.
Према снимцима надзорних камера, један трамвај ударио је у стражњи дио другог, након чега су дијелови возила одлетјели по коловозу. Оба трамваја су оштећена.
На мјесто несреће изашао је велики број припадника хитних служби, који су повријеђене евакуирали помоћу носила и инвалидских колица.
Developing story - Two trams crash into each other on the Erasmus Bridge in Rotterdam: 18 injured, 2 of them seriously. https://t.co/Gbpmo9MhMf pic.twitter.com/TsiJBgrSav— Adam Scott (@chefcascottccc) July 22, 2026
Мост је затворен за сав саобраћај у оба правца, док траје увиђај и уклањање оштећених возила.
Власти Ротердама првобитно су објавиле да је повријеђено 18 особа, али је национални емитер НОС касније саопштио да је број повријеђених смањен на 15 лица.
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