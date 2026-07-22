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Хаос у Ротердаму: Два трамваја се сударила, повријеђено 15 особа

Аутор:

АТВ редакција
22.07.2026 16:14

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Хаос у Ротердаму: Два трамваја се сударила, повријеђено 15 особа
Фото: Printscreen/X

Два трамваја сударила су се у сриједу на једном од најпознатијих мостова у холандском граду Ротердаму, при чему је повријеђено најмање 15 особа, саопштиле су надлежне службе.

Ерасмусов мост, који прелази преко ријеке Мас, једно је од главних саобраћајних чворишта и симбола овог лучког града.

Према снимцима надзорних камера, један трамвај ударио је у стражњи дио другог, након чега су дијелови возила одлетјели по коловозу. Оба трамваја су оштећена.

На мјесто несреће изашао је велики број припадника хитних служби, који су повријеђене евакуирали помоћу носила и инвалидских колица.

Мост је затворен за сав саобраћај у оба правца, док траје увиђај и уклањање оштећених возила.

Власти Ротердама првобитно су објавиле да је повријеђено 18 особа, али је национални емитер НОС касније саопштио да је број повријеђених смањен на 15 лица.

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Тагови :

трамвај

Ротердам

Холандија

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