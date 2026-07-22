Вулић: Подршка буџету због запослених, не подржавамо предизборни популизам

Аутор:АТВ редакција
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Шеф Клуба посланика СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Сања Вулић изјавила је да је подршка буџету институција БиХ била мотивисана искључиво интересом запослених у институцијама БиХ, како би им било омогућено повећање плата и ретроактивна исплата, те поручила да СНСД неће подржати законе који се у завршници мандата предлажу по хитном поступку јер их сматра предизборним популизмом.
Она је истакла да министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић није одговоран за касно усвајање буџета, већ да су за то, како је навела, одговорни чланови Фискалног савјета и они који су се бавили политикантством.
- Драго ми је што је једна чињеница неспорна, а то је да СНСД-ов министар Срђан Амиџић није крив за овако касно усвајање буџета институција, већ искључиво сви они чланови Фискалног савјета и људи који су се бавили политикантством, а не суштином и оним што је битно за све који раде у овим институцијама - рекла је Вулићева новинарима.
Она је најавила да Клуб посланика СНСД-а на наредној редовној сједници Представничког дома неће подржати приједлоге закона који буду упућени по хитном поступку, оцијенивши да је ријеч о иницијативама које служе предизборној кампањи, преноси Срна.
- Нестварно је да људи три и по, четири године ништа не предлажу, а онда мјесец дана пред изборе предложе сет хитних закона. Поставља се питање гдје су били претходне три и по, четири године и зашто о тим проблемима грађана нису тада разговарали - навела је Вулићева.
Оцјењујући рад Парламента у протеклом мандату, Вулићева је рекла да Представнички дом није био онолико продуктиван колико су грађани очекивали, за шта је одговорност приписала мијешању међународног фактора.
- Дијалог између изабраних домаћих политичара може довести до будућности и договора. Ово је доказ да БиХ више не треба тутор - поручила је Вулићева.
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