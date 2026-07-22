Представнички дом усвојио буџет БиХ

Аутор:АТВ редакција
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Представнички дом Парламентарне скупштине је усвојио Приједлог буџета институција и међународних обавеза за ову годину у износу од 1,58 милијарди КМ.
Министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић рекао је да је кључни сегмент Приједлога буџета институција и међународних обавеза за ову годину, побољшање економског стандарда запослених у заједничких институција.
Потребно је да овај приједлог буџета усвоји и Дом народа.
(СРНА)
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