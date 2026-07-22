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Представнички дом усвојио буџет БиХ

Аутор:

АТВ редакција
22.07.2026 14:01

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Представнички дом усвојио буџет БиХ
Фото: Anadolu/Samır Jordamovıc

Представнички дом Парламентарне скупштине је усвојио Приједлог буџета институција и међународних обавеза за ову годину у износу од 1,58 милијарди КМ.

Министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић рекао је да је кључни сегмент Приједлога буџета институција и међународних обавеза за ову годину, побољшање економског стандарда запослених у заједничких институција.

Потребно је да овај приједлог буџета усвоји и Дом народа.

(СРНА)

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Тагови :

Представнички дом

ПД ПС БиХ

буџет

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