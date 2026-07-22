Logo

Невријеме опустошило пољопривредну производњу породице Дука из Берковића

Аутор:

АТВ редакција
22.07.2026 14:50

Коментари:

0
Горан Дука из Берковића
Фото: АТВ

Снажно невријеме и град величине љешњака погодило је Берковиће, а штета коју се причинило мјештанима је огромна.

"Носило је све пред собом, ми имамо овдје у нашем газдинству од 55 до 60 хиљада садница, ту има 40 хиљада роге, црвене паприке, која је уништена 70 одсто. Имамо 10.000 купуса, сађен прије седам-осам дана, 20 посто да је остало, а 80 посто је катастрофа. Противградна мрежа значила је 20 одсто јер је толико олујно невријеме наишло да није било спаса", прича за АТВ Горан Дука, мјештанин Берковића.

Истиче да очекује помоћ од надлежних.

Село Бојишта, након невремена

Градови и општине

Невријеме опустошило село Бојишта, штете огромне: Влада Српске најавила подршку

"Овом приликом позивам све надлежне институције и господина Минића да дођу у општину Берковиће и виде пољопривреднике који се баве на велико, да им помогну у овом случају штовише", каже Дука.

Додаје да су губици које је изазвало невријеме огромни за породицу која се бави 15 година производњом воћа и поврћа.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Херцеговина

невријеме

Невесиње

Коментари (0)

Више из рубрике

Анђелка Кузмић, министар пољопривреде, шумарства и водопривреде Српске

Градови и општине

Кузмић у Невесињу: Грађани неће бити препуштени сами себи

4 ч

2
Село Бојишта, након невремена

Градови и општине

Невријеме опустошило село Бојишта, штете огромне: Влада Српске најавила подршку

5 ч

0
Град опустошио воћњак у Невесињу.

Градови и општине

Огромна штета у Невесињу: Град опустошио усијеве

6 ч

0
Анђелка Кузмић у Невесињу

Градови и општине

Кузмић стигла у Невесиње, састанак са начелником

6 ч

0

  • Најновије

18

11

Невријеме "библијских размјера": Ураган харао градовима, десетине људи повријеђене

18

07

Пао систем за идентификацију путника у Хрватској, гранични прелаз блокиран

18

00

Активисти странке Владе Ђајића претукли власника и госте бањалучког кафића!

17

57

Вулић: ЦИК није радио у складу са законом, неће добити подршку СНСД-а

17

43

Није усвојен захтјев да се по хитној процедури расправља о увођењу заједничког броја 112

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима