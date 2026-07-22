Невријеме опустошило пољопривредну производњу породице Дука из Берковића

Аутор:АТВ редакција
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Снажно невријеме и град величине љешњака погодило је Берковиће, а штета коју се причинило мјештанима је огромна.
"Носило је све пред собом, ми имамо овдје у нашем газдинству од 55 до 60 хиљада садница, ту има 40 хиљада роге, црвене паприке, која је уништена 70 одсто. Имамо 10.000 купуса, сађен прије седам-осам дана, 20 посто да је остало, а 80 посто је катастрофа. Противградна мрежа значила је 20 одсто јер је толико олујно невријеме наишло да није било спаса", прича за АТВ Горан Дука, мјештанин Берковића.
Истиче да очекује помоћ од надлежних.
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"Овом приликом позивам све надлежне институције и господина Минића да дођу у општину Берковиће и виде пољопривреднике који се баве на велико, да им помогну у овом случају штовише", каже Дука.
Додаје да су губици које је изазвало невријеме огромни за породицу која се бави 15 година производњом воћа и поврћа.
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