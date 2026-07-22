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Којић: СНСД у овом мандату одбранио уставноправну позицију Републике Српске

Аутор:

АТВ редакција
22.07.2026 15:36

Коментари:

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Којић: СНСД у овом мандату одбранио уставноправну позицију Републике Српске
Фото: АТВ

Посланик СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Милорад Којић рекао је да је СНСД у овом мандату добро бранио уставноправну позицију Републике Српске и њених грађана иако су ставови појединих политичара и странаца били конципирани на отимању надлежности Српске.

Којић је навео да посланик Наше странке Сабина Ћудић политичку каријеру и политику своје странке базира на мржњи према Србима и предсједнику Милораду Додику, преноси Срна.

Којић је истако да СНСД ни на који начин не може бити кривац за стопирање европског пута.

- Они који су предлагали, заједно са странцима, са Кристијаном Шмитом и /Мајклом/ Марфијем, европске законе, гледали су у тим европским законима да одузимају надлежност Републике Српске - нагласио је Којић.

Којић је навео да је Сабина Ћудић "стечајни управник" своје политичке партије.

- Сада, на крају овог мандата, искрено да кажем, зато што је србомрзац, прије свега, зато што не поштује народ који живи у Републици Српској, не поштује Србе који живе у ФиХ, нека и остане стечајни управник, па нека се сналази у неким другим пословима - поручио је Којић.

Говорећи о покушају одузимања имовине Српске православне цркве у Бугојну, Којић је рекао да је то континуитет, не само одузимања имовине, већ и напада на повратнике, скрнављења гробаља, скрнављења цркава, напада на свештенике Српске православне цркве у ФБиХ.

Којић је закључио да је удар на темељ вјере, удар на комплетан народ.

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Тагови :

Милорад Којић

СНСД

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