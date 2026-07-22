Минић: Системски ријешена питања бораца и социјалних категорија, Српска финансијски никад стабилнија

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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић рекао је да је актуелни сазив Владе у првих шест мјесеци рада реализовао већину циљева постављених експозеом и да су први пут системски ријешена питања права бораца, родитеља његоватеља и више социјалних категорија.
Минић је у интервјуу Срни рекао да је истовремено очувана финансијска стабилност, редовност свих буџетских исплата и покренут је снажан инвестициони циклус.
Премијер Минић је истакао да је Влада, упркос бројним политичким и економским изазовима, успјела да ријеши проблеме који су годинама били регулисани привременим мјерама.
- Све оно што је подразумијевало план рада Владе у експозеу који сам и први и други и трећи пут изнио пред Народну скупштину и пред грађане Републике Српске смо у претежном дијелу реализовали - рекао је Минић.
Минић је нагласио да су поједине реформе захтијевале више времена, али да је Влада успјела да донесе системска рјешења.
- У овом периоду успјели смо ријешити неке ствари које су годинама рјешаване ад хок, рјешаване су крајем године на начин да то није било системско рјешење. Сада смо то системски ријешили и поносан сам на то - поручио је Минић.
Минић је као највеће резултате издвојио нови закон о правима бораца, те закон који се односи на родитеље његоватеље, уз повећање материнског додатка и права породица са четворо и више дјеце.
- То су ствари које дијеле прво мјесто по значају. Вјерујте да смо у свему томе били искрени партнери и мислим да је то једини кључ успјеха - рекао је Минић.
Према његовим ријечима, разговори са родитељима његоватељима били су међу, на одређен начин, најтежима које је Влада водила.
- Сјећам се тих састанака, поготово са родитељима његоватељима, гдје су нам свима очи биле пуне суза размишљајући о тим људима, о њиховим животима, начину живота, лицима о којима се брину, некоме кога највише воле на свијету - навео је Минић.
Додао је да је циљ био да се кроз системско рјешење покаже одговорност институција, али и да се обезбиједи дугорочна сигурност корисника.
Говорећи о закону о правима бораца, Минић је подсјетио да су њиме први пут обухваћени и борци Републике Српске Крајине.
- Утврдили смо борачки додатак који је тачно системски уређен, који је повећан, а направили смо и могућност дуплог борачког додатка за оне којима је то једини извор прихода - рекао је Минић.
Он је нагласио да су посебно препознате најосјетљивије категорије становништва "Сматрам да смо показали изузетно велику одговорност, али и спремност. Ова Влада је доносила и предлагала низ системских закона које сматрам највећим успјехом", оцијенио је Минић.
Премијер је оцијенио да је један од најважнијих циљева рада Владе Српске био приближавање институција грађанима, нагласивши да је задовољан радом министара.
- Мислим да смо показали већу отвореност, транспарентност и рад на терену. Сједнице Владе које су одржаване широм Републике Српске и које су уживо преношене омогућиле су грађанима да виде како изгледа рад Владе и да то нису нека затворена врата, него одлуке које се тичу њиховог живота - рекао је Минић.
Он је додао да је циљ био изградња повјерења грађана у институције.
- Ово је била једна народна влада у смислу да смо се приближили грађанима, разговарали с њима о свим темама, многе ствари ријешили, а многе ставили у процедуру - навео је Минић.
Минић сматра да је један од кључних момената за Републику Српску било укидање америчких санкција највишим званичницима Српске.
- То је огроман посао. О томе ће се причати. Још нисмо свјесни шта се десило. Никад се није десило да у једном дану буде тридесет и нешто лица скинуто са ОФАК-ове листе - рекао је Минић.
Он је истакао да је тај процес отворио могућност за нови инвестициони циклус.
- Највише су предсједник Милорад Додик и српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић успјели направити овај огроман дипломатски посао. Влада је добила шансу и мислим да смо ту шансу искористили - додао је Минић.
Говорећи о ребалансу буџета и финансијама, Минић је нагласио да је Република Српска изузетно финансијски стабилна.
- Наша задужења су испод свих задужења не у окружењу него и испод оних задужења који свјетске организације стављају као задужења. Разлика између задужености и презадужености је огромна. Република Српска је изузетно стабилна, мало је рећи стабилна и финансијски и институционално у овом моменту - каже Минић.
Према његовим ријечима, све буџетске обавезе измирују се без кашњења, наводећи ту подсицаје, плате, пензије.
- Премију за предату пшеницу исплатили смо одмах након жетве. Реците ми једну обавезу коју касни Влада Републике Српске. Једну кредитну обавезу или једног добављача којем каснимо. Нема их - истакао је Минић.
Он је додао да је због тога важно да грађани знају да је Српска апсолутно ликвидна, финансијски изузетно стабилна и институционално функционише без било каквих проблема.
Минић је навео да економски показатељи потврђују напредак Републике Српске која биљежи повећање броја запослених, а смањење броја незапослених, као и повећање БДП-а, штедње и привреде и грађана, плата, пензија и инвестиција.
- То су егзактни подаци који све ово потврђују - рекао је Минић и додао да Република Српска у овом моменту никада није боље стајала од свог постојања.
Минић је нагласио да ће Влада наставити са мјерама које доприносе очувању животног стандарда грађана за који сматра да је бољи.
- Имамо показатељ да је штедња грађана Српске у првих шест мјесеци повећана за 339 милиона КМ. У проценту то је 6,2 одсто. Наравно да има грађана који тешко живе, то је чињеница, али имамо и непрестано захтјеве за увоз радне снаге - рекао је Минић.
Подсјетио је да су задржане мјере ограничења маржи на основне животне намирнице, као и подршка привреди и пољопривреди кроз поврат од 10 фенинга по литру горива.
- Свако јутро у Влади почиње анализом кретања цијена нафте, нафтних деривата и одређених сировина. Сваки пут смо ишли корак унапријед и најављивали мјере - рекао је Минић.
Он је подсјетио да је Влада разматрала укидање појединих мјера, али да је због дешавања на Блиском истоку и раста цијене нафте одлучила да их задржи.
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