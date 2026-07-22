Вијеће народа одбило вето Бошњака, у току сједница Заједничке комисије

Аутор:АТВ редакција
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Вијеће народа Републике Српске није постигло сагласност о вету Клуба Бошњака на Закон о допунама Кривичног законика Републике Српске, Закон о допунама Закона о гробљима и погребној дјелатности и Декларацију о заштити виталних националних интереса српског народа у БиХ.
У току је сједница Заједничке комисије Вијећа народа и Народне скупштине Републике Српске.
Предсједник Клуба делегата бошњачког народа у Вијећу народа Српске Алија Табаковић рекао је да ће Комисија вјероватно одбити вето и да ће о овим актима одлучивати Уставни суд Републике Српске.
Предсједник Парламента Српске Ненад Стевандић рекао је да је право Републике Српске да уређује све аспекте живота из своје надлежности, а то су, између осталог, симболи, гробља и заставе.
Народна скупштина Републике Српске усвојила је 9. јула по хитном поступку Закон о допунама Кривичног законика Републике Српске, којим се предвиђа до три године затвора за величање Независне Државе Хрватске и такозване Армије БиХ.
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Допуном овог закона прописује се да ко путем штампе, радија, телевизије, компјутерског система, друштвене мреже или на други начин, на јавном мјесту или јавном скупу промовише, велича, шири, подржава или подстиче позитивно вредновање, прихватање усташтва или усташке идеологије НДХ и јавно истицање и промовисање застава и симбола такозване Армије БиХ биће кажњен до три године затвора.
По хитном поступку усвојен је и Закон о гробљима и погребној дјелатности Републике Српске, којим је предвиђено увођење новчаних казни за одговорне за симболе на гробљима које величају и промовишу идеологију НДХ, као и усташку, нацистичку и фашистичку идеологију.
Гробови, гробнице, надгробни споменици, спомен-обиљежја или објекти унутар гробља не могу садржавати симболе и натписе који вријеђају вјерске, моралне и националне осјећаје српског народа и свих других грађана, наводи се у образложењу овог акта.
Народна скупштина Републике Српске је 7. јула по хитном поступку једногласно усвојила Декларацију о заштити виталних националних интереса српског народа у БиХ, којом је наглашена важност одбране демократски изабраних институција Републике Српске од свих покушаја да буду смањене или укинуте њихове надлежности и пренесене на ниво заједничких институција БиХ с циљем унитаризације.
У Декларацији је наведено и да је неопходно кроз парламентарне и друге процедуре, покренути поступке за поништење низа одлука високих представника које су донесене на основу такозваних бонских овлаштења.
(РТРС)
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