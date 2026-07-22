Све је разоткривено: Кључни Епстинов сарадник пронађен мртав

Аутор:АТВ редакција
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Бивши регрутер манекенки Данијел Сијад, повезиван у документима са Џефријем Епстином, пронађен је мртав у дому у Коломбу.
Данијел Сијад (69) је био предмет оптужби за силовање након објављивања такозваних „Епстинових досијеа“, у којима се његово име појављује више од 2.000 пута.
Против Сијада је поднето укупно пет тужби, преноси "Фигаро".
Након објављивања докумената у јануару, Сијад је у јавности описан као наводни Епстинових "регрутер", односно особа која је, према сведочењима неких жена, проналазила манекенке широм свијета и повезивала их са Епстином.
Сијад, који је био шведски држављанин кабилског порекла, негирао је све оптужбе.
У телевизијским интервјуима тврдио је да није починио никакво кривично дјело.
"Никада у животу нисам силовао никога. Никада у животу нисам излазио са манекенком. Ја сам породичан човјек", рекао је Сијад за телевизију БФМ.
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Бивше манекенке које су га оптуживале описале су сличан образац понашања. Према њиховим наводима, Сијад им је прилазио представљајући се као особа која може да им помогне у каријери, а затим их повезивао са Епстајном или другим утицајним људима.
Телевизија БФМ наводи да је у интервјуу за ту кућу у мају 2026. године Сијад признао да је омогућавао ступање у контакт Епстина са младим женама, али да се представљао као директор кастинга за компанију „Вицториа’с Сецрет“.
БФМ додаје да су се Сијадове активности за рачун Епстина протезале од краја 2000-их до 2017. године, при чему је проналазио велики број девојака у земљама као што су Пољска, Чешка Република, Јужна Африка, Мароко, Куба, али и у Француској.
Његов адвокат Мења Араб-Тигрин раније је истицала да Сијад има право да се брани у оквиру судског поступка.
"Данијел Сијад може ефикасно да се брани само у оквиру кривичног поступка који је покренут против њега. Жели да буде саслушан што је прије могуће. Право на одбрану је принцип уставне вриједности који никада не сме да се заборави", рекла је она након што је једна од наводних жртава, Еба Карлсон, саслушана пред истражним органима у марту.
Јавно тужилаштво у Нантеру покренуло је истрагу о околностима и узроку смрти Данијела Сијада. За сада нису објављени детаљи о околностима под којима је он пронађен мртав, преноси Информер.
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