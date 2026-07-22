Logo

Преминуо вам је члан породице? Не дирајте његову картицу, ево ко добија тај новац

Аутор:

АТВ редакција
22.07.2026 14:33

Коментари:

0
Преминуо вам је члан породице? Не дирајте његову картицу, ево ко добија тај новац
Фото: Tanjug/AP/Nam Y. Huh, File

Породице се неријетко нађу у недоумици када након губитка блиске особе покушају да приступе њеним новчаним средствима.

Када особа премине, једна од првих финансијских последица јесте блокада њеног банковног рачуна. Иако новац који се налази на рачуну не нестаје, њиме више нико не може слободно да располаже све док се не заврши законски поступак наслеђивања.

О овој теми се често не размишља унапред, али се породице неретко нађу у недоумици када након губитка блиске особе покушају да приступе њеним средствима.

Банка блокира рачун чим добије информацију о смрти власника

Након што банка добије званичну потврду о смрти власника рачуна, средства се привремено блокирају. То значи да више није могуће подизати новац, обављати плаћања нити користити картице или трајне налоге повезане са тим рачуном.

Беба

Србија

Тек рођена беба повријеђена у саобраћајној несрећи: Више особа завршило у болници

Сврха ове мјере јесте да се заштити имовина преминуле особе док се не заврши оставински поступак и не утврди ко има право на насљедство.

Ко може да наслиједи новац са банковног рачуна

Средства која се налазе на рачуну преминуле особе улазе у оставинску масу и дијеле се у складу са законом или тестаментом.

Право на насљедство могу имати брачни или ванбрачни партнер, дјеца, родитељи и други законски наследници, као и особе које су наведене у тестаменту.

Банка нема овлашћење да самостално одлучује коме припада новац са рачуна. О томе одлучује надлежни суд или јавни биљежник током оставинског поступка.

Како насљедници долазе до новца

Да би насљедници могли да располажу средствима са рачуна, прво мора да буде завршен оставински поступак. Након доношења рјешења о насљеђивању, насљедници могу да подигну свој дио новца, пребаце средства на сопствени рачун или затворе рачун преминуле особе.

Банка тада поступа искључиво на основу рјешења надлежног органа којим се потврђује ко има право на насљедство.

Шта се дешава ако постоји заједнички рачун

У случају да је рачун био заједнички, на пример ако су га користили супружници, ситуација може бити нешто другачија. Други власник рачуна у одређеним случајевима може наставити да користи део средстава који му припада, али се дио који је припадао преминулој особи и даље сматра дијелом оставинске масе.

Свиње

Друштво

Свиња вам одједном не једе и само лежи? Ево како да препознате свињску кугу

Тачна правила зависе од уговора који су власници рачуна имали са банком.

Који трошкови могу бити плаћени прије подијеле насљедства

Прије него што новац буде подељен наследницима, са рачуна се у одређеним случајевима могу измирити поједине обавезе. То могу бити трошкови сахране уз одговарајућу документацију, доспјеле банкарске накнаде, као и евентуални дугови које је преминула особа имала.

Средства која преостану након измирења тих обавеза улазе у наслиједну масу и дијеле се насљедницима.

Колико траје поступак наследства

Дужина оставинског поступка зависи од сложености случаја, броја насљедника и евентуалног постојања спора међу њима.

Код једноставнијих случајева поступак може бити завршен за неколико недјеља, док у ситуацијама када постоје несугласице, додатна документација или спорови може трајати неколико мјесеци или дуже.

Зашто је важно унапријед знати правила

Многи грађани тек након смрти члана породице први пут сазнају како функционише насљјеђивање новца који се налази на банковним рачунима.

Познавање процедуре може помоћи породицама да избјегну неспоразуме, лакше припреме потребну документацију и брже заврше административне обавезе.

У основи, новац на рачуну преминуле особе не нестаје, али до њега насљедници могу доћи искључиво кроз законом прописан поступак насљеђивања, преноси Курир.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Кредитна картица

Паре

породица

банка

насљедство

Коментари (0)

Прочитајте више

беба и мајка руке

Србија

Тек рођена беба повријеђена у саобраћајној несрећи: Више особа завршило у болници

20 мин

0
Вијеће народа

Република Српска

Заједничка комисија без сагласности о вету Бошњака, одлучиваће Уставни суд

22 мин

0
Свиња вам одједном не једе и само лежи? Ево како да препознате свињску кугу

Друштво

Свиња вам одједном не једе и само лежи? Ево како да препознате свињску кугу

27 мин

0
Радост срећа дјевојка море

Занимљивости

За припаднике овог знака август ће бити најсрећнији мјесец: Сав труд ће се коначно исплатити

26 мин

0

Више из рубрике

Жена која је добила отказ сједи и гледа у урамљену фотографију, док испред ње на столу стоку кутија са натписом "fired" што значи отпуштен/отпуштена.

Економија

Нијемци донијели нову одлуку: Општина у БиХ остаје без фабрике и 600 радних мјеста?

1 ч

0
Банковна картица, Мастеркард

Економија

Банка вам даје већи минус него што желите: У чему је цака?

3 ч

0
Губитак посла у иностранству и повратак у БиХ: Губи ли се боравишна дозвола?

Економија

Губитак посла у иностранству и повратак у БиХ: Губи ли се боравишна дозвола?

3 ч

0
нафта уље бушотина цијене нафте барел

Економија

Нафта најскупља у посљедњих пет седмица

17 ч

0

  • Најновије

14

42

Више ухапшених у Кнежеву: Погледајте шта је све полиција пронашла

14

40

Град остао без струје на 42 степена

14

33

Преминуо вам је члан породице? Не дирајте његову картицу, ево ко добија тај новац

14

23

Тек рођена беба повријеђена у саобраћајној несрећи: Више особа завршило у болници

14

21

Заједничка комисија без сагласности о вету Бошњака, одлучиваће Уставни суд

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима