Преминуо вам је члан породице? Не дирајте његову картицу, ево ко добија тај новац

Аутор:АТВ редакција
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Породице се неријетко нађу у недоумици када након губитка блиске особе покушају да приступе њеним новчаним средствима.
Када особа премине, једна од првих финансијских последица јесте блокада њеног банковног рачуна. Иако новац који се налази на рачуну не нестаје, њиме више нико не може слободно да располаже све док се не заврши законски поступак наслеђивања.
О овој теми се често не размишља унапред, али се породице неретко нађу у недоумици када након губитка блиске особе покушају да приступе њеним средствима.
Након што банка добије званичну потврду о смрти власника рачуна, средства се привремено блокирају. То значи да више није могуће подизати новац, обављати плаћања нити користити картице или трајне налоге повезане са тим рачуном.
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Сврха ове мјере јесте да се заштити имовина преминуле особе док се не заврши оставински поступак и не утврди ко има право на насљедство.
Средства која се налазе на рачуну преминуле особе улазе у оставинску масу и дијеле се у складу са законом или тестаментом.
Право на насљедство могу имати брачни или ванбрачни партнер, дјеца, родитељи и други законски наследници, као и особе које су наведене у тестаменту.
Банка нема овлашћење да самостално одлучује коме припада новац са рачуна. О томе одлучује надлежни суд или јавни биљежник током оставинског поступка.
Да би насљедници могли да располажу средствима са рачуна, прво мора да буде завршен оставински поступак. Након доношења рјешења о насљеђивању, насљедници могу да подигну свој дио новца, пребаце средства на сопствени рачун или затворе рачун преминуле особе.
Банка тада поступа искључиво на основу рјешења надлежног органа којим се потврђује ко има право на насљедство.
У случају да је рачун био заједнички, на пример ако су га користили супружници, ситуација може бити нешто другачија. Други власник рачуна у одређеним случајевима може наставити да користи део средстава који му припада, али се дио који је припадао преминулој особи и даље сматра дијелом оставинске масе.
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Тачна правила зависе од уговора који су власници рачуна имали са банком.
Прије него што новац буде подељен наследницима, са рачуна се у одређеним случајевима могу измирити поједине обавезе. То могу бити трошкови сахране уз одговарајућу документацију, доспјеле банкарске накнаде, као и евентуални дугови које је преминула особа имала.
Средства која преостану након измирења тих обавеза улазе у наслиједну масу и дијеле се насљедницима.
Дужина оставинског поступка зависи од сложености случаја, броја насљедника и евентуалног постојања спора међу њима.
Код једноставнијих случајева поступак може бити завршен за неколико недјеља, док у ситуацијама када постоје несугласице, додатна документација или спорови може трајати неколико мјесеци или дуже.
Многи грађани тек након смрти члана породице први пут сазнају како функционише насљјеђивање новца који се налази на банковним рачунима.
Познавање процедуре може помоћи породицама да избјегну неспоразуме, лакше припреме потребну документацију и брже заврше административне обавезе.
У основи, новац на рачуну преминуле особе не нестаје, али до њега насљедници могу доћи искључиво кроз законом прописан поступак насљеђивања, преноси Курир.
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