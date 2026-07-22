Губитак посла у иностранству и повратак у БиХ: Губи ли се боравишна дозвола?

Аутор:АТВ редакција
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Губитак посла и привремени повратак у Босну и Херцеговину не значе аутоматски да особа истог дана остаје без боравишне дозволе.
Ипак, одговор зависи од државе која је издала документ, врсте дозволе, основа боравка и дужине одсутности. Нису иста правила за дозволу везану за конкретног послодавца, слободан приступ тржишту рада, спајање породице и стални боравак.
Одјава са завода за запошљавање односи се првенствено на статус незапослене особе и евентуално право на новчану накнаду. Одјава из здравственог осигурања такође је посебан поступак. Ниједна од тих одјава сама по себи није универзална одлука којом се аутоматски поништавају све врсте боравишних дозвола.
Проблем може настати због самог престанка запослења ако је оно било основ на којем је дозвола издата. Надлежна служба тада може провјерити постоје ли и даље услови за боравак, може одредити рок за проналазак другог посла или одлучити о скраћивању важења документа. Због тога се не треба ослањати само на датум отиснут на боравишној картици.
У Њемачкој особа којој је боравишна дозвола издата због запослења или стручног оспособљавања мора надлежној служби за странце пријавити пријевремени престанак те активности у року од 2 седмице од сазнања за престанак. Губитак посла, међутим, није исто што и аутоматски престанак дозволе тог дня. Даљи статус процјењује служба за странце према врсти документа и околностима конкретног случаја. У појединим ситуацијама могуће је затражити други основ боравка ради тражења новог запослења.
При повратку у БиХ особе са њемачком дозволом морају пазити и на правила о боравку изван Њемачке. Дозвола може престати да важи ако особа напусти земљу из разлога који по својој природи није привремен или ако се не врати у року од 6 мјесеци, осим када је надлежна служба унапријед одредила дужи рок. За поједине врсте сталног боравка и посебне категорије постоје изузеци, па се 6 мјесеци не смије посматрати као једино правило за сваки документ.
У Аустрији је важно разликовати Рот-Вајс-Рот карту од Рот-Вајс-Рот карте плус. Обична Рот-Вајс-Рот карта истовремено је боравишна и радна дозвола за запослење код одређеног послодавца. За прелазак код другог послодавца потребно је поднијети захтјев и добити нову одговарајућу карту. Рот-Вајс-Рот карта плус омогућава слободан приступ тржишту рада и њен власник може мијењати послодавца без нове радне дозволе. Због тога губитак посла нема једнаке посљедице за носиоце та два документа.
Здравствено осигурање које покрива све ризике један је од услова који се провјеравају приликом издавања аустријских боравишних докумената. Престанак осигурања не треба аутоматски изједначавати са тренутним поништењем картице, али може бити важан приликом провјере статуса или продужења боравка.
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За аустријски статус "Дауерауфентхалт – ЕУ" важе посебна правила. Он у правилу престаје ако особа проведе више од 12 узастопних мјесеци изван Европског економског простора. У посебно оправданим околностима тај период може износити до 24 мјесеца, док се за одређене бивше носиоце Плаве карте ЕУ примјењују посебна правила. Кратак и стварно привремен боравак у БиХ зато није исто што и трајно исељење.
У Словенији држављани трећих земаља за рад углавном требају јединствену дозволу за боравак и рад. Прва дозвола издаје се према трајању уговора, најдуже на 2 године, а за промјену послодавца или новог радног мјеста током њеног важења потребна је писана сагласност надлежне управне јединице. Дозвола може бити повучена и ако послодавац радника не пријави у обавезно социјално осигурање у прописаном року.
За држављане Босне и Херцеговине запослене у Словенији према међудржавном споразуму постоје додатна правила. Радна дозвола издаје се на 3 године, а током 1. године радник је у правилу везан за послодавца који је исходовао дозволу. Након 1. године има слободнији приступ словеначком тржишту рада. Ако без сопствене кривице изгуби посао након 1. године, може се пријавити словеначком заводу за запошљавање и остваривати права која му припадају према словеначким прописима.
Особа која се након губитка посла жели привремено вратити у БиХ зато би прије одласка требала писаним путем да контактира службу која је издала боравишну дозволу. Потребно је провјерити мора ли пријавити престанак рада, колико дуго смије да буде изван државе, смије ли да тражи новог послодавца и хоће ли повратак у БиХ бити протумачен као привремена одсутност или престанак боравка.
Најтачнији одговор не може се дати само на основу информације да је особа одјављена са бироа или осигурања. Потребни су држава, тачан назив боравишне дозволе, датум њеног важења, разлог због којег је издата и планирано трајање боравка у БиХ, преноси ГПМаљевац.
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